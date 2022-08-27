السفير الألماني لدى اسرائيل: "تصريحات الرئيس الفلسطيني عن الهولوكوست بحق الفلسطينيين مرفوضة تمامًا"

قال ستيفان زايبرت، أن "التاريخ شهد هولوكوستًا واحدًا وان بلاده لن تسمح بإنكار وحدانية هذه الجريمة الوحشية"

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" الإسرائيلية، اليوم السبت، أن سفير المانيا لدى اسرائيل ستيفان زايبرت، أكد أن "تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول ارتكاب اسرائيل خمسين هولوكوست بحق الفلسطينيين كانت خاطئة وغير مقبولة على برلين بتاتًا".

وقال ستيفان زايبرت، أن "التاريخ شهد هولوكوستًا واحدًا وان بلاده لن تسمح بإنكار وحدانية هذه الجريمة الوحشية بحق الشعب اليهودي، وبالتالي فإن تصريحات أبو مازن كانت فظيعة"، مضيفا أن "من خلال المقارنات مع الهولوكوست، من الممكن الانحدار إلى مناطق معادية للسامية وهذا يجب ألا يحدث، وخاصة على الأراضي الألمانية".

وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد اتهم إسرائيل، بارتكاب "50 محرقة" ضد الفلسطينيين على مر السنين، قائلا "من الطبيعي أن يكون لدينا تقييم مختلف فيما يتعلق بالسياسة الإسرائيلية، وأريد أن أقول صراحة هنا إنني لا أؤيد استخدام كلمة الفصل العنصري ولا أعتقد أنها تصف الوضع بشكل صحيح".

وفي نفس السياق، رفض المستشار الألماني أولاف شولتس، استخدام كلمة "فصل عنصري"(ابرتهايد) لوصف العلاقات بين إسرائيل والفلسطينيين وذلك بعد اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.