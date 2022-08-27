الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات ضخمة عبر الحدود المصرية

قال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "صادر 50 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شاقل"

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت خلية تهريب مخدرات تعمل عبر الحدود المصرية، بعد أن رصدت وحدة مكلفة بمراقبة الحدود عدة بغال مخدرات يحاولون عبور الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "صادر 50 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شاقل"، مشيرا إلى أن المخدرات تم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية".

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ولم يحدد البيان الصحفي للجيش الإسرائيلي ما إذا كان قد تم اعتقال المهربين أثناء العملية، كما أنه كما أنه لم يشر إلى نوع المخدرات التي كانوا يحاولون تهريبها إلى إسرائيل.