الجيش الإسرائيلي يحبط عملية تهريب مخدرات ضخمة عبر الحدود المصرية

أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن قواته اعتقلت خلية تهريب مخدرات تعمل عبر الحدود المصرية، بعد أن رصدت وحدة مكلفة بمراقبة الحدود عدة بغال مخدرات يحاولون عبور الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له، أنه "صادر 50 كيلوغراماً من المخدرات بقيمة تقارب مليوني شاقل"، مشيرا إلى أن المخدرات تم نقلها إلى الشرطة الإسرائيلية".