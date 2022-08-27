قدر مركز المراقبة وجود "أكثر من ألف صاروخ" في المستودع

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه في هجوم منسوب لإسرائيل مساء الخميس في منطقة مصياف غربي سوريا، تم تدمير مستودع صواريخ يستخدمه الحرس الثوري الإيراني. وقدر مركز المراقبة وجود "أكثر من ألف صاروخ" في المستودع، وأشار إلى أن الانفجارات الثانوية بعد الهجوم استمرت نحو ست ساعات.

وأفاد مركز المراقبة أن "صواريخ أرض - أرض متوسطة المدى كانت مخزنة في الموقع، والتي تم إنتاجها في مركز البحث العلمي هناك، تحت إشراف ضباط إيرانيين"، مؤكدا أن "هناك ايضا صواريخ ايرانية في المكان تم نقلها الى المستودع منذ اشهر". وبحسب مركز المراقبة ، أصيب 14 مدنيا في الهجوم.

وفي وقت سابق، أشارت موسكو أيضًا إلى هجوم نُسب إلى إسرائيل في منطقة مصياف، وادّعت أن أربع طائرات إسرائيلية أطلقت مجموعه من أربعة صواريخ كروز و 16 قنبلة جوية موجهة. وبحسب الروس، استخدم الجيش السوري أنظمة دفاع جوي روسية الصنع وتمكن من اعتراض صاروخين وسبع قنابل.

ونذكر أن الهجوم وقع بعد يومين فقط من إدانة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف للهجمات المنسوبة إلى إسرائيل في سوريا. وبحسب لافروف، "نطالب إسرائيل باحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وقبل كل شيء احترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها".