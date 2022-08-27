نحو توقيع الاتفاق النووي مع إيران: لابيد يدعو نتنياهو لإجراء محادثة تحديث

ستكون هذه ثاني مكالمة أمنية تعقد بينهما منذ دخول لابيد مكتب رئيس الوزراء

يعتزم رئيس الوزراء يائير لابيد استدعاء زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو (الليكود) هذا الأسبوع لإجراء محادثة تحديث مستكملة في أعقاب الاتفاق النووي الذي تم تحقيقه بين إيران والقوى الغربية، وتقارب طهران مع الولايات المتحدة، الأمر الذي يقلق اسرائيل.

وستكون هذه ثاني مكالمة أمنية تعقد بينهما منذ دخول لابيد مكتب رئيس الوزراء وكانت المكالمة الأولى خلال عملية "الفجر الصادق".

,قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانس لمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، امس الجمعة، إن" إسرائيل تعارض الاتفاق النووي" كما تم عرضه على الأطراف المعنية"وتابع إن "الاتفاق الذي يهدف إلى تقليص برنامج إيران النووي لا يرقى إلى مستوى معاهدة سلام مع إيران" واشار في بيان إلى أنه بحث مع سوليفان" الاتفاق النووي الإيراني، وضرورة تعزيز التعاون الدفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة ودول المنطقة"