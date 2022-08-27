الأسرى الأمنيون يهددون ببدء إضراب عن الطعام "كجزء من خطة تصعيد ضد إسرائيل"

أعلنت منظمة الأسرى الفلسطينيين أنها ستوقف نشاطها في السجون الإسرائيلية

أعلنت منظمة الأسرى الفلسطينيين، مساء اليوم (السبت)، بدء إضراب ألف أسير أمني عن الطعام حتى تلبي إدارة السجون في إسرائيل كافة مطالبها.

وقالت المنظمة التي تضم كافة الفصائل الفلسطينية البارزة، إنها ليست سوى "ضربة أولى" للأسرى ، في إطار خطة بخطوات تدريجية للتصعيد ضد إسرائيل. بحسب ما نشر موقع "واينت" الاسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت منظمة الأسرى أنها ستجمد نشاطها غدًا في كافة السجون في إسرائيل. ويعني التجميد أنه سيتعين على مصلحة السجون التعامل مع كل سجين على حدة وليس مع قيادة منظمة.

وأوضحت منظمة الأسرى أن القرار جاء على خلفية الإجراءات المختلفة التي اتخذتها إدارة السجن بحق السجناء في الأسابيع الأخيرة. وبحسبهم، تخلت إدارة السجون عن الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها في مارس الماضي، والمتعلقة بالحياة اليومية في السجون.