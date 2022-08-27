اصابة طفلة في السابعة من عمرها بجروح متوسطة في منزلها في بنيامين، على ما يبدو من طلقة طائشة من قلنديا

قدم لها مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي ونقلوها إلى مستشفى هداسا

أصيبت طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات بجروح متوسطة اليوم (السبت) برصاصة بينما كانت تلعب في باحة منزل في بلدة كوخاف يعقوب في منطقة بنيامين شمال القدس.

وقدم لها مسعفون من نجمة داود الحمراء العلاج الطبي ونقلوها إلى مستشفى هداسا بينما كانت واعية، وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الفتاة أصيبت على ما يبدو برصاصة طائشة أطلقت من اتجاه قلنديا.

وبعد وصولها إلى المستشفى، أفيد أن الفتاة تعاني من إصابة سطحية في بطنها، وحالتها خفيفة إلى متوسطة، وبأنها واعية تمامًا ومستقرة. وأضافت المستشفى أنها تتلقى العلاج من قبل طاقم مركز طب الطوارئ والجراحين.

في منطقة بنيامين، في الأحياء والمستوطنات القريبة من الجدار الفاصل، يتم التعامل باستمرار مع حالات إطلاق نار طائش من اتجاه الأحياء الفلسطينية ومخيمات اللاجئين.