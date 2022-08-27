رئيس الموساد الإسرائيلي يؤكد لرئيس الحكومة بأن ستوقع الاتفاق النووي ولابيد يطالب بالتوضيح

وزعم مكتب لابيد بالتحديد أنهم نجحوا في تشديد المواقف الأمريكية تجاه إيران

أجرى رئيس الوزراء الاسرائيلي يائير لابيد محادثة توضيح مع رئيس الموساد، ديدي برنياع، وأوضح له أنه انحرف عن التوجيهات الاسرائيلية المتعلقة بإيران في الإحاطات التي قدمها لابيد يوم الخميس الماضي.

من تلك الإحاطات، كان من الواضح أن برنياع شن هجومًا حادًا على الولايات المتحدة، وبعد طلب لابيد، سعى الموساد إلى تخفيف حدة الأمور المنسوبة إليه. وذكر موقع "واينت " أن رئيس الوزراء الاسرائيلي طلب من بارنياع أن يتماشى مع الخط الرسمي للحكومة، مثل جميع الأطراف التي تعبر عن رأيها في مسألة الاتفاق النووي ستتحدث بصوت واحد.

الرسائل التي قدمها بارنياع في تلك المذكرات كانت مخالفة لتوجيهات لابيد ومن مكتب رئيس الوزراء قيل ان "رئيس الموساد أوضح أن الاتفاق النووي هو صفقة سيتم توقيعها بنسبة 100بالمئة". وزعم مكتب لابيد بالتحديد أنهم نجحوا في تشديد المواقف الأمريكية تجاه إيران، وأنه لا يوجد يقين بأنه سيتم التوقيع على اتفاق.

إضافة إلى ذلك، كرر بارنياع أن الاتفاق مبني على الأكاذيب، وأن قضية الملفات الإيرانية المفتوحة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا معنى لها، لأن إيران ستكذب على أي حال، وإجابتها سترضي الولايات المتحدة في بأي حال من ناحية أخرى، أوضح لابيد ومكتبه أن رئيس مجلس الأمن القومي إيال حولتا سمع من الأمريكيين أنهم لن يوافقوا على إغلاق القضايا المفتوحة ولن يكونوا مرنين بشأن هذه القضية.