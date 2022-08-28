إسرائيل: هرتسوغ والسيدة الأولى في زيارة رسمية إلى سويسرا كضيفي شرف إحياء للذكرى 125 للمؤتمر الصهيوني الأول

في صميم الزيارة الاحتفال بالمؤتمر الصهيوني الأول ببازل الذي كان حدثًا تكوينيًا للشعب اليهودي وللإنسانية عمومًا

من المرتقب أن يبدأ الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ والسيدة الأولى ميخال هرتسوغ غدًا الإثنين زيارة رسمية إلى الاتحاد السويسري. وسيتم الترحيب بالضيفين الرسميين في المقر الرسمي للمجلس الفيدرالي السويسري، بمراسم احتفالية واستعراض لحرس الشرف.

وعلى الأجندة اجتماع دبلوماسي للرئيس هرتسوغ والرئيس السويسري إيجناسيو كاسيس تعقبه المشاركة في مأدبة غداء رسمية. ومن ضمن المهمات المنوطة بهذه الزيارة التوقيع على اتفاقية رائدة بين مؤسستي العلوم الوطنية الإسرائيلية والسويسرية بحضور كلا الرئيسين.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس هرتسوغ خطابا في حفل خاص للاحتفال بالذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني الأول في بازل وهو الحدث الذي تنظمه المنظمة الصهيونية العالمية، وسيحضره آلاف المندوبين من إسرائيل ومن جميع أنحاء العالم.

كما تستضيف السيدة الأولى لسويسرا الدكتورة باولا رودوني كاسيس، السيدة الأولى ميخال هرتسوغ، لزيارة منزل أينشتاين، المنزل السابق للعالم اليهودي ألبرت أينشتاين، والذي يعمل الآن كمتحف. وبدوره سيلتقي الرئيس هرتسوغ مع كبار المسؤولين الحكوميين في سويسرا، فضلا عن قادة جميع الجاليات اليهودية هناك وممثلي المنظمات اليهودية المختلفة.

وبهذا الصدد، صرح الرئيس هرتسوغ قبيل زيارته: "سويسرا بلد مهم على الصعيد العالمي، كما ينعكس ذلك في المنظمات الدولية بما في ذلك الصليب الأحمر، وعلى المسرح الدبلوماسي الأوروبي. وخلال زيارتي، سألتقي بالرئيس كاسيس وأناقش القضايا الدبلوماسية والأمنية والاقتصادية الهامة معه، بما في ذلك تعزيز شراكتنا في مجالات البحث والتطوير العلمي والتكنولوجي. وكجزء من شراكتنا القوية ، سنحتفل بتوقيع اتفاقية رائدة بين العلوم الوطنية لبلدينا".

وأضاف الرئيس "في صميم هذه الزيارة الاحتفال بمعلم تاريخي: الذكرى 125 للمؤتمر الصهيوني الأول في بازل، الذي كان حدثًا تكوينيًا للشعب اليهودي وللإنسانية عمومًا. الصهيونية هي مزيج مثالي من جذور اليهودية العميقة مع الابتكار الرائد و روح المبادرة. بصفتي رئيس الدولة القومية للشعب اليهودي ، أشعر بالدهشة والفخر كل يوم من جديد لمشاهدة رؤية هرتسل تنبض بالحياة أمام أعيننا، وأشعر بالواجب والمسؤولية الثقيلة تجاه مستقبل دولة اسرائيل والشعب اليهودي".