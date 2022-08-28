إيران/ إزاحة الستار عن سفينة "سليماني" على غرار "رودكي" و"الناظري": قواعد بحرية عائمة

خلال العقدين الأخيرين تم تصميم وصنع كافة الأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات البحرية للحرس الثوري داخليًا

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أمس السبت، عن "إزاحة الستار عن منظومة الشهيد السليماني للدفاع الجوي النقطوي لتحديد وتدمير الأهداف في ارتفاع منخفض وحماية العوامات"، على ما نشرت قناة العالم.

وكان قائد فيلق القدس قاسم سليماني قد اغتيل في غارة جوية ومعه نائب قائد “الحشد الشعبي” العراقي “أبو مهدي المهندس”، بالقرب من مطار “بغداد” بغارة جوية من طائرة دون طيار، في 3 من كانون الثاني/ يناير 2020 بإيعاز من الرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب.

وأشارت وكالة أنباء فارس إلى أن "القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي تحدث عن مهام جديدة أوكلت الى القوات البحرية للحرس الثوري من أجل التواجد في البحار والمياه البعيدة، وربما تكون هذه أهم مهام توكل للحرس الثوري".

تأسست القوات البحرية للحرس الثوري في عام 1985 في خضم الحرب العراقية المفروضة على الجمهورية الاسلامية، ولم يمض وقت طويل حتى اشتبكت هذه القوة الناشئة مع القوات الاميركية في الخليج الفارسي وكان عامي 1987 و1988 من اهم الفترات الزمنية التي عاشتها القوات البحرية للحرس الثوري حينما توترت الاوضاع في الخليج الفارسي ودخلت القوات الاميركية في اشتباكات مباشرة مع الايرانيين، بحسب الوكالة.

وخلال العقدين الأخيرين تم تصميم وصنع كافة الأسلحة والمعدات التي تستخدمها القوات البحرية للحرس الثوري في داخل البلاد.

وحققت القوات البحرية للحرس الثوري إنجازات أبرزها سفينة الشهيد عبدالله رودكي التي تجوب المحيطات وهي كقاعدة بحرية عائمة تحمل المروحيات وانواع الزوارق السريعة والطائرات المسيرة وانظمة للدفاع الصاروخي وصواريخ كروز بحر- بحر ومنظومة رادار 2031 إضافة إلى سفينة "الشهيد مهدوي" التي تتمتع بمزايا مشابهة وهناك سفينة "الشهيد الناظري"، وصولا إلى سفينة "الشهيد سليماني" التي من المقرر أن تنضم لاحقا لأسطول القوات البحرية للحرس الثوري.