إسرائيل تتوقع موجة حر غير مسبوقة الأسبوع المقبل

ترتفع درجات الحرارة في إسرائيل بمعدل ضعف المتوسط العالمي وتعتبر عرضة بشكل خاص للاحتباس الحراري

تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية أن تضرب البلاد الأسبوع المقبل، موجة حارة ترافقها درجات حرارة أعلى من المتوسط، تبدأ يوم الأحد وتستمر على الأقل، حتى يوم الخميس.

ووفقًا لخدمة الأرصاد الجوية الإسرائيلية، ستصل درجات الحرارة في المنطقة الوسطى - بما في ذلك تل أبيب - إلى حوالي 90 درجة فهرنهايت أي ما يعادل 32 درجة مئوية، مع رطوبة 70 في المائة. وسترتفع درجة الحرارة في القدس إلى 98 درجة (36.67)، وسيشهد وادي الأردن أسوأ موجة حارة حيث تصل درجات الحرارة إلى 113 درجة أي ما يعادل 45 درجة مئوية.

ويتوقع أن تشهد اسرائيل "ارتفاعا إضافيا في درجات الحرارة" مع بداية الاسبوع حيث تسود "ظروف حارة وجافة جدا تسود معظم المناطق" ، بحسب خدمة الارصاد الجوية التي أشارت إلى تبعات ذلك من "إجهاد حراري شديد إلى شديد جدا" و"رطوبة عالية" على طول الساحل الإسرائيلي.

ورفع رجال الإطفاء في جميع أنحاء البلاد من مستوى تأهبهم واستعدادهم للحرائق المحتملة بسبب الحرارة الشديدة، خاصة بعد اندلاع حريق هائل في إسرائيل الأسبوع الماضي، مما أدى إلى عمليات الإخلاء.

تعرّف خدمة الأرصاد الجوية الموجة الحارة بأنها "حدث طويل الأمد يكون فيه الثقل الحراري أعلى من المعتاد ويستمر عدة ساعات في اليوم"، وتختلف الظروف الحرارية وفقا للمناطق المختلفة في إسرائيل.

ويجري تفسير ازدياد عدد موجات الحر في البلاد بالتغير المناخي، حيث ترتفع درجات الحرارة في إسرائيل بمعدل ضعف المتوسط العالمي وتعتبر عرضة بشكل خاص للاحتباس الحراري.

وجدت دراسة أجرتها وزارة حماية البيئة وجامعة تل أبيب ونشرت في وقت سابق من هذا العام، أن مئات الإسرائيليين لقوا حتفهم بسبب موجات الحر خلال العقد الماضي. ويقدر باحثون أن 363 إسرائيليا قضوا خلال ثماني موجات حر ضربت البلاد بين الأعوام 2012 و 2020.

وكان رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت قال خلال مشاركته في قمة غلاسكو للمناخ العام الفائت، "أن التاريخ سيحكم على رد فعل جيلنا تجاه تهديد المناخ وهذا الحكم يأتي حسب الإجراءات العملية التي نتخذها اليوم. وأضاف "إن إسرائيل بمثابة "أمة الابتكار المناخي" ونحن مستعدون لشق هذا الطريق" لأن اسرائيل تشهد بداية ثورة في موضوع التغير المناخي".