الجيش الإسرائيلي يسجل نجاحا ملحوظا في تعقب وضبط المحاولات المتزايدة لتهريب الأسلحة والمخدرات

تم إحباط محاولة تهريب نحو تسعة آلاف رصاصة من عيار 5.56 ملم وأجزاء من الأسلحة النارية في معبر نتيف هالامد هيي

أفاد الناطق العسكري باسم الجيش الإسرائيلي الأحد أن السنة الأخيرة سجلت زيادة ملحوظة في حجم النجاحات بضبط محاولات التهريب سواء المخدرات أو الوسائل القتالية عند الحدود الأردنية والمصرية.

ووفق أحدث بيان، فقد أحبطت قوات الأمن التابعة لسلطة المعابر التابعة لوزارة الأمن، الليلة الماضية (السبت)، محاولة تهريب نحو تسعة آلاف رصاصة من عيار 5.56 ملم وأجزاء من الأسلحة النارية في معبر نتيف هالامد هيه جنوبي الضفة الغربية.

وبحسب البيان فقد أثار مواطن من شرقي القدس شكوك حراس الأمن عند المعبر. وبعد تفتيش سيارته، تم العثور على صناديق تحتوي على حوالي تسعة آلاف رصاصة تعود ملكيتها للجيش الإسرائيلي وعدة أجزاء من طراز M16. תتم نقل المشتبه به لمزيد من التحقيق من قبل قوات الأمن.

كما تم الإعلان عن إحباط الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الشرطة الإسرائيلية محاولة تهريب 10 مسدسات في منطقة البقاع والوديان المحاذية للحدود مع الأردن. وألقي القبض على المشتبه به في منطقة السياج الحدودي وبحوزته عشرة بنادق.

وأسفرت عمليات تمشيط إضافية في المنطقة، عن ضبط سيارتين مع اثنين من المشتبه بهما وهما رئيس شبكة التهريب وحارسه الأمني.

وأفيد أيضًا انه تم إحباط 40 محاولة تهريب مخدرات تساوي نحو 135 مليون شاقل. وشهدت الحدود الأردنية إحباط 18 محاولة تهريب وسائل قتالية وتم ضبط 300 قطعة سلاح ووسائل قتالية.

وكشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في كتيبة 'أدوم' (80)، المكلفة بحراسة الحدود مع مصر والأردن، أنه تم العمل على تطبيق مخطط "الحماية بالألوان"، والذي يهدف إلى زيادة حماية الأملاك الحيوية وتعزيز نشاط قوات الحماية في مناطق واسعة. وبحسب مخطط الحماية بالألوان، تقسم المناطق إلى ألوان بناء على مستوى التهديد الذي يميز تلك المنطقة ومدى قدرة استجابة القوات الإسرائيلية.

وأضاف الناطق العسكري أنه جرى العمل على تقوية آليات الدفاع على الحدود فضلا عن تحسين آليات التنقل والآليات القتالية في خدمة وحدات مكافحي التهريب، وسط انتشار كتائب المشاة ضمن كتائب إقليمية متخصصة في مسار التضاريس على الحدود ما أسهم بدوره في تنجيع عملية السيطرة وضبط محاولات التهريب.