الأمين العام لحزب الله يلتقي وفد من مسؤولي حركة حماس في بيروت

قالت الوكالة، إن "حسن نصر الله التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة"

أفادت مواقع إخبارية لبنانية، أن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله استقبل اليوم الأحد، وفد من مسؤولي حماس في بيروت.

وقالت الوكالة، إن "حسن نصر الله التقى نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري مع وفد من قيادة الحركة ضمّ خليل الحية و أسامة حمدان".

وقال حزب الله في بيان عقب الاجتماع إن "حسن نصر الله ومسؤولي حماس استعرضوا خلال اجتماعهم آخر التطورات السياسية والعملية في الأراضي الفلسطينية ولبنان والمنطقة بما في ذلك التوترات الأخيرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس".

كما جرى خلال اللقاء بحث المستجدات الأخيرة في المنطقة وتداعيات ما يمكن ان تؤول إليه الأوضاع في المنطقة على ضوء التطورات الحاصلة.

ويأتي الاجتماع بعد أيام من بحث نصر الله التطورات الإقليمية مع زعيم حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة.

وأفادت الميادين اللبنانية أنه "تم خلال الاجتماع بحث التعاون المحتمل بين حزب الله والجهاد الإسلامي"، وأكدت أن الرجلين ناقشا "الأدوار المتوقعة لأجزاء مختلفة من محور المقاومة خلال المرحلة المقبلة" .

يأتي الاجتماعان في الوقت الذي تصاعدت فيه التوترات بين إسرائيل وحزب الله مؤخرًا بعد تهديدات متكررة من نصر الله بشأن حقول بحرية يعتقد أنها تحتوي على رواسب غاز طبيعي، مما أثار مخاوف في إسرائيل بشأن مزيد من العنف على الحدود الشمالية.