ضابط إسرائيلي كبير لـ i24news: هناك تعاون وتنسيق أمني قوي مع الجيش المصري في منطقة سيناء

الضابط الإسرائيلي يقول إن التعاون الأمني مع الأردن ساهم في الحفاظ على أمن الحدود

قال ضابط إسرائيلي في لقاء خاص مع مراسلنا أدهم حبيب الله إن الفترة الأخيرة شهدت تعاونا أمنيا على طول الشريط الحدودي بين الجيشين الإسرائيلي والمصري في إطار العمل على منع تهريب الأسلحة والأدوات القتالية والمخدرات.

وفي السياق ذاته أكد الضابط أن الجيش الإسرائيلي أحبط عشرات محاولات تهريب أسلحة وذخيرة ومخدرات عبر الحدود الأردنية ، وأشار إلى أن التعاون مع الأردن ساهم في الحفاظ على أمن الحدود .

وأشار تقرير صادر عن الجيش الإسرائيلي إلى أن قوات الأمن أحبطت تهريب أكثر من 300 قطعة سلاح غير قانونية وحوالي 2.150 كيلوغرامًا من المخدرات على الحدود الأردنية والمصرية، خلال العام الحالي ولغاية الآن .

وذكرت بعض التقارير في الأردن أن المملكة تكافح على أراضيها تهديد التهريبات المنسوبة لإيران وأن الأخيرة تقوم بتسريب سلاح ومخدرات إلى المملكة من شِانها تهديد استقرار الحكم لاحقا، فيما ذكرت بعض المصادر أن إيران تسعى أيضا من خلال أذرعها في المنطقة إلى تسليح الضفة الغربية عبر بوابة الأردن