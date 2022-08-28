إسرائيل: نتنياهو يهاجم لابيد وغانتس بشدة ويتهمهما بالفشل بالتأثير على الاتفاق النووي مع ايران

حسبه نتنياهو، فإن أحد أكثر التعبيرات الصارخة عن هذا الإهمال يكمن في حقيقة أن نفتالي بينيت،في إجازة

ادعى رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو وزعيم المعارضة، في خطاب انتخابي علني، أن التراخي في السياسات التي اتبعها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي يائير لبيد، ووزير الأمن بيني غانتس كان سبب في سوء الإتفاق النووي الذي على وشك التوقيع في فيينا.

وقال بنيامين نتنياهو: "في العام الماضي، تخلى لبيد وغانتس تمامًا عن القتال ضد الاتفاق النووي. ولمدة 12 عامًا، حاربنا بعزم ضدها وحتى جعلنا الولايات المتحدة تنسحب منه"، مضيفا "لقد تخلينا عن حذرنا وسمحنا لإيران بالتوصل إلى اتفاق يعرض مستقبلنا للخطر".

وألقى زعيم المعارضة باللوم على رئيس الوزراء الحالي ووزير الأمن، لعدم ممارسة ضغوط كافية على الإدارة الأمريكية، قائلا: "على عكسنا، لم يذهبوا إلى الكونغرس، ولم يذهبوا إلى الأمم المتحدة، ولم يديروا حملة إعلامية في وسائل الإعلام الدولية"، مردفا: "استيقظ لبيد وغانتس عندما وصلت الولايات المتحدة بالفعل إلى النقاط الرئيسية للاتفاق مع إيران. لكن الأوان كان متأخراً وقليل جداً. سيرتبط عدم كفاءتهما في التاريخ بفشل الاتفاق النووي الإيراني".

وبحسبه نتنياهو، فإن أحد أكثر التعبيرات الصارخة عن هذا الإهمال يكمن في حقيقة أن نفتالي بينيت، المسؤول عن الملف الإيراني، في إجازة في الخارج حاليا، مؤكدا أنه، "لا يوجد مثال أفضل على هذا الإهمال من حقيقة أن بينيت عشية توقيع الاتفاقية، يقضي إجازة في إيطاليا، في مكان لا يمكن الاتصال به عبر الهاتف".

وختم بنيامين نتنياهو "أعدكم يا مواطني إسرائيل: بعد فوزنا في الانتخابات، سنتصرف بأي شكل من الأشكال ضد هذه الاتفاقية. لن أسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية".