تقرير: إسرائيل ولبنان يقتربان من إبرام اتفاق حول الحدود البحرية

بموجب ذلك سيتم تأجيل استخراج الغاز من منصة كاريش الاسرائيلية حتى اكتوبر القادم

افادت القناة الاسرائيلية "12" مساء اليوم إن إسرائيل ولبنان يقتربان على مايبدو من ابرام اتفاق حول الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة.

وبموجب التقرير فإنه سيتم إعادة تعيين الحدود البحرية، بحيب سيتم اقامة منصتي الغاز- واحدة في لبنان وأخرى في إسرائيل. مع ذلك فإن قسم من منصة الغاز اللبنانية سيتواجد المنطقة البحرية الاسرائيلية، وسيتم تعويض إسرائيل ماليا في أعقاب ذلك.

وسيتم إقامة المنصتين على مسافة خمسة كيلومترات من بعضهما البعض، بحيث سيتم تحقيق "توازن الرعب" والذي سيمنع أطرافا مختلفة من مهاجمة المنصة الإسرائيلية. وبحسب التقرير، استخراج الغاز من منصة "كاريش" سيتأجل حتى تشرين أول/اكتوبر المقبل وذلك بعد ان كان مقررا بداية شهر أيلول/سبتمبر.

مع ذلك، ذكر التقرير ان تنظيم حزب الله سيستغل المهلة الزمنية الجديدة لتصعيد رسائلة ضد إسرائيل، وذلك حتى يسجل لنفسه انجازا بموضوع الخلاف البحري بين إسرائيل ولبنان. في أعقاب ذلك، هناك استعدادات لدى الجهاز الأمني الاسرائيلي لامكانية مواجهة مضاعفة أو شاملة بعد تهديدات حزب الله، بحال صدرت وتحققت التوقعات.