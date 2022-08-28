إسرائيل: رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت لم يشارك بالنقاشات المعمقة حول الملف الايراني

القناة الاسرائيلية تقول إنه رغم التقرير الا ان المحيطين من لابيد اصروا على أنه تمت مشاورته بالموضوع

رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير لابيد لم يستدعي رئيس الحكومة البديل نفتالي بينيت الى النقاشات المعمقة التي أجريت حول الملف الايراني، وذكرت القناة الاسرائيلية "12" أن هذا خصوصا كان خلال الفترة الأخيرة والتي كان خلالها من الواضح لإسرائيل أن الأطراف قريبون من التوقيع.

ويشار الى رئيس الحكومة البديل مسؤول على "ملف ايران"، وعلى مدار عام كامل نجح عمليا بوقف التوقيع على الاتفاق والذي كان قريبا ، وخلال هذه الفترة قاد خطا متشددا وهجوميا تجاه الحرس الثوري، ونجح في نهايته من منع ادارة بايدن من ازالته من قائمة الارهاب الأمريكية، وهو الامر الذي طلبته ايران.

وأدار بينيت ساعات طويلة من النقاشات وبعث مستشارته السياسية الى البيت الابيض، وكانت معركة طويلة ذروتها كانت في نيسان/ابريل. وكانت هذه المرة السابقة التي كان بها الأمريكيون قريبون من التوقيع، ولم يوقعوا في النهاية. رغم كل هذا، ورغم الاتفاق بأن يكون بينيت مسؤولا عن "ملف ايران" لكن رئيس الحكومة لابيد لم يقم باستدعائه لحضور المشاورات المحدودة.

وعقب مسؤول سياسي كبير للقناة عن هذا وقال إن بينيت في عطلة حاليا، وكان لديه عام مزدحم ورئيس الحكومة لا يريد إزعاجه عندما يقضي أخيرا بعض الوقت مع أسرته. وافيد أن المحيطين من لابيد يصرون على أن لابيد لا يبعده، بل على العكس فإنه يريد منه المشاركة بالنقاشات ويقدر فهمه الواسع بالموضوع وتجربته، وحتى انهم قالوا بإنهم تحدثوا معه عدة مرات. وتقول القناة "12"، انه بحسب المعلومات المتوفرة لدينا، بينيت لم يشارك بالمناقشات المعمقة حول الموضوع.