الضفة الغربية: اعتقال مشتبه به تابع لحركة الجهاد بعد اشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين بالقرب من جنين

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات، بعضهم من إطلاق النار

أكد الجيش الإسرائيلي، اعتقال مشتبه به سلم نفسه تابع لحركة الجهاد وتم العثور على سلاح M-16. وذخيرة أثناء مواجهات اندلعت في ساعات مبكرة من صباح اليوم الإثنين تخللها تبادل لإطلاق النار بين فلسطينيين وقوات الجيش، في بلدة قباطية شمال الضفة الغربية.

وخلال العملية، أطلق مسلحون النار على القوات الإسرائيلية من عدة مواقع ورد الجنود بإطلاق النار، حيث تم اعتقال تسعة أشخاص مطلوبين في الأنشطة الليلية في جميع أنحاء الضفة الغربية، بحسب بيان الجيش الإسرائيلي.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه تم "إطلاق النار في وقت متأخر من أمس الأحد على موقعين منفصلين للجيش الإسرائيلي بالقرب من مدينة نابلس شمال الضفة الغربية وبلدة سلواد بالقرب من رام الله"ولم يصب أي جندي إسرائيلي في الحادثين

ومن جانبها، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن سبعة أشخاص على الأقل أصيبوا في الاشتباكات، بعضهم من إطلاق النار، فيما لم يعلن الجيش الإسرائيلي عن وقوع أي إصابات في صفوفه، واشارت في وقت لاحق إلى أن "القوات الإسرائيلية، كانت تحاصر منزل القيادي في "سرايا القدس" عمر زكارنة وذلك لاعتقال نجله علاء".

وأظهرت لقطات مصورة عشرات الفلسطينيين يقذفون الحجارة على مركبات للجيش الإسرائيلي تدخل البلدة.

وتصاعدت التوترات في الضفة الغربية، بعد تكثيف قوات الأمن الإسرائيلية لعمليات الاعتقال في أعقاب موجة الهجمات المتطرفة والمميتة ضد الإسرائيليين والتي خلفت 19 قتيلاً في وقت سابق من هذا العام.