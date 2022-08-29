الولايات المتحدة تعتزم تصعيد العمليات ضد أنشطة إيران العدائية في الشرق الأوسط

نفذت الطائرات الأمريكية بدون طيار بشكل ملحوظ عدة ضربات في الأشهر المنصرمة ضد أهداف موالية لإيران

قال مسؤول عسكري أمريكي كبير، أمس الأحد، إن بلاده "تعتزم تصعيد العمليات ضد أنشطة إيران العدائية في الشرق الأوسط، بغض النظر عن محتوى الاتفاق النووي الإيراني الذي قد يتم توقيعه قريبًا بين القوى العظمى وطهران".

وتنفذ الولايات المتحدة بالفعل عمليات في العراق وسوريا لمواجهة محاولات الجماعات المسلحة الموالية لإيران لض عملية الاستقرار في المنطقة، حيث نفذت الطائرات الأمريكية بدون طيار بشكل ملحوظ عدة ضربات في الأشهر المنصرمة ضد أهداف موالية لإيران في المنطقة.

ومن جهته حذر المسؤول الكبير في القيادة المركزية للجيش الأمريكي (CENTCOM) أليكسوس غرينكيفيتش، (التي تشرف على الشرق الأوسط ، إيران من ميولها العدوانية" وتابع"لا تختبرونا، هدفنا ردع إيران" في إشارة إلى محاولات بناء تحالف إقليمي ضد إيران لن يكون "حلف شمال الأطلسي للشرق الأوسط" بل هيكل لتبادل المعلومات.

في السياق قال مسؤول أمني إسرائيلي أواخر الأسبوع المنصرم، إن "إحدى القضايا الرئيسية في الاجتماع بين وزير الأمن بيني غانتس ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان كانت تطوير خيار عسكري موثوق به وقوي ضد إيران، والذي من شأنه أن يرى الإسرائيليين و الأمريكيون يتصرفون جنبا إلى جنب".