الكويت تعلن عن فتح باب وشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة

شددة الوزارة، على المترشح أن "يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية"

أفادت وكالة الأنباء (كونا) الكويتية، أنه ابتداء من اليوم الاثنين وحتى الأربعاء 7 سبتمبر/أيلول الوشيك، تم فتح باب التقدم للترشح لانتخابات مجلس الأمة الكويتي.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية الكويتية، في بيان، إنه "على كل من يريد الترشح لعضوية مجلس الأمة من الناخبين التزام شروط الترشح، المتمثلة في "أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية، وأن يكون اسمه مدرجاً في أحد جداول الانتخاب، وألا يقل سنه يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة"، حسب موقع الخليج أون لاين.

وشددة الوزارة، على المترشح أن "يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلَّة بالشرف أو بالأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وحرمان كل من أُدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية، والأنبياء، والذات الأميرية".

وتستعد الكويت لأول انتخابات برلمانية في تاريخ البلاد يتم التصويت فيها بالبطاقة الشخصية حسب مكان الإقامة الفعلي والدائم لكل مواطن، وحل مجلس الأمة رسميا مطلع الشهر الحالي في أعقاب خلافات جديدة مع السلطة التنفيذية أدت لاستقالة الحكومة قبل أن يتم تشكيل حكومة جديدة برئاسة، الشيخ أحمد النواف الصباح، نجل أمير البلاد.

وخلافا للدول الأخرى في الخليج، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي يُنتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.