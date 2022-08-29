بعد مطاردة بالسيارات ألقي القبض على عدد من الأشخاص وعثر على 26 بندقية بحوزتهم في غور الأردن

قال المتحدث باسم شرطة الحدود الإسرائيلية والجيش إن شرطة الحدود والشرطة الإسرائيلية والجيش أحبطوا محاولة أخرى لتهريب أسلحة إلى غور الأردن، اليوم الإثنين، بعد مطاردة بالسيارات ألقي القبض على عدد من الأشخاص وعثر على 26 مسدسا بحوزتهم".

وأفاد المتحدث أن شرطة الحدود تكثفت مراقبة محاولات تهريب الأسلحة، خاصة على الحدود مع الأردن، في الأشهر المنصرمة، مشيرا إلى أن "العمليات التي نفذتها إسرائيل للحد من تهريب الأسلحة تم تنفيذها بشكل شبه يومي خلال الأيام العشرة المنصرمة".

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد تم إحباط ما يقرب من 20 محاولة تهريب العام الجاري، وتم ضبط أكثر من 300 قطعة سلاح، بما في ذلك بنادق M-16.