الرئيس الإيراني: "إسرائيل تعرف جيدا أنها لا يمكنها مهاجمة إيران، وتهديدتها لم ولن تنجح"

رئيسي، إن "التهديدات الإسرائيلية بإلحاق الضرر ببرنامجنا النووي لم تنجح ولن تنجح في المستقبل أيضاً"

أكد الرئيس الإيراني، ابراهيم رئيسي، اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على توليه الرئاسة، أن "التهديدات الإسرائيلية بإلحاق الضرر ببرنامجنا النووي لم تنجح ولن تنجح في المستقبل أيضاً"، مشيرا إلى أنه "لم تكن إسرائيل تريد أن تحصل إيران على هذا العلم منذ البداية، ولا أحد يمكن أن يأخذ منا المعرفة والصناعة النووية"

وقال ابراهيم رئيسي، بحضور وسائل الاعلام المحلية والاجنبية إن "إسرائيل لا تستطيع مهاجمة إيران"، مضيفا أن "اتفاقيات إبراهيم مع بعض دول المنطقة لن توفر الأمن للدولة اليهودية"، واضاف بأن حكومته "نجحت خلال الأشهر الستة الماضية بخفض التضخم من 60% إلى 40%" معقباً: "لم نعد نعاني من المشاكل المتعلقة بمخزون البضائع والسلع الضرورية".

وناقش الرئيس الإيراني موقف بلاده بشأن إحياء الاتفاق النووي، والتي يقال إنها على وشك التوقيع بعد شهور من المفاوضات مع القوى العالمية في العاصمة النمساوية، فيينا.

واستبعد ابراهيم رئيسي، أي لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك ووصفه بأنه "غير مجد".

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قد كشفت صباح اليوم الإثنين، عن تفاصيل النص الذي اقترحه الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق النووي، مؤكدة أنه "لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد 4 جولات لإرساء الثقة بين إيران والولايات المتحدة"واضافت"مسودة الاتفاق النووي الإيراني حددت 165 يوما كإطار زمني قبل دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ"