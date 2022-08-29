وزير الأمن الإسرائيلي يصل إلى اليابان بمناسبة مرور 70 عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

سيجري غانتس خلال زيارته لليايان "سلسلة من الاجتماعات السياسية والأمنية مع كبار المسؤولين الحكوميين"

وصل وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، صباح يوم الاثنين إلى العاصمة اليابانبة طوكيو، لأول مرة، منذ 2012 في زيارة بمناسبة مرور 70 عامًا على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وإجراء سلسلة من الاجتماعات السياسية والأمنية مع كبار المسؤولين الحكوميين"

والتقى غانتس مع سكرتير مجلس الوزراء الياباني ماتسونو هيروكازو (ثاني أهم وزير في اليابان بعد رئيس الوزراء) ومستشار الأمن القومي الياباني أكيبا تاكيو، وسفير الولايات المتحدة لدى اليابان رام إيمانويل.

ومن المنتظر أن يشارك وزير الأمن الإسرائيلي في احتفال خاص على شرف نائب وزير الدفاع الياباني السابق، ناكاياما ياسوهيد، أحد أكبر مؤيدي دولة إسرائيل، بصفته وزير الدفاع الياباني.

كما من المتوقع أن يلتقي غانتس غدا الثلاثاء، مع نظيره وزير الدفاع حمادة ياسوكازو، وأن يستقبله حرس الشرف في وزارة الدفاع اليابانية. وبعد ذلك سيلتقي وزير الدفاع بوزير الخارجية الياباني هياشي يوشيماسا.

ويرافق بيني غانتس خلال زيارته لليابان: مدير عام وزارة الأمن أمير إيشيل، ورئيس الأركان معيان إسرائيلي، وسفير إسرائيل لدى اليابان جلعاد كوهين، والسكرتير العسكري لوزير الأمن العميد ياكي دولف . ملحق في طوكيو ألون يهوشوا.