المرصد السوري:"مسلحين مجهولين اغتالوا قياديا مقربا من حزب الله بمحافظة ريف دمشق"

"العملية وقعت بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، حيث تم استهداف الرجل بعدة رصاصات نافذة، أدت إلى مقتله على الفور

قال مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان نقلا عن مصادره، اليوم الإثنين، بأن قياديا مقربا من حزب الله اللبناني، قتل في عملية اغتيال بمناطق تعرضت لقصف إسرائيلي بريف دمشق"موضحا أن "مسلحين مجهولين اغتالوا قائد مركز ’كتائب البعث’ المسلحة في قرية التواني بريف القطيفة بمحافظة ريف دمشق".

وأشارت المصادر إلى أن "العملية وقعت بعد منتصف ليل الأحد-الإثنين، حيث تم استهداف الرجل بعدة رصاصات نافذة، أدت إلى مقتله على الفور"

وفي منتصف أغسطس/آب الجاري، قصفت إسرائيل مواقع عسكرية استراتيجية في ريف دمشق وطرطوس الساحلية.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل وإصابة العشرات بينهم إيرانيون، إلى جانب تدمير شحنات أسلحة ومواقع رادار.

وأشار المرصد في وقت سابق إلى أن "الجماعات المسلحة التابعة لحزب الله تنتشر في منطقة القطيفة، حيث تعرضت مستودعات تابعة للحزب لقصف إسرائيلي، ففي 14أغسطس/ آب، سقطت صواريخ إسرائيلية في موقع عسكري تابع لقوات الجيش السوري في منطقة القطيفة بريف دمشق"

وكانت مواقع تابعة لحزب الله، قد تعرضت في 31 /ديسمبر/كانون الثاني المنصرم، في محيط مدينة القطيفة الواقعة في منطقة القلمون الشرقي شمال شرق العاصمة دمشق، إلى قصف إسرائيلي، حيث سٌمع دوي 5 انفجارات على الأقل في مدينة القطيفة، تبعها اندلاع حرائق في مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر تابعة لـ “حزب الله” في محيط مدينة القطيفة"