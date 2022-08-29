العراق: مقتدى الصدر يعلن اعتزال السياسة ويشير إلى إمكانية اغتياله

يستبق إعلان الصدر اعتزاله السياسة، قرارا مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان

أعلن زعيم التيار الصدري، في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الإثنين، في تغريدة له على تويتر، اعتزاله النهائي للسياسة، وإغلاق المراكز التابعة له،ولوح بإمكانية تعرضه للاغتيال، قال: "الكل في حل مني، وإن مت أو قتلت فأسألكم الفاتحة والدعاء..".

وأكد الصدر على أن"ما أردت إلا أن أقوم الاعوجاج الذي كان السبب الأكبر فيه هو القوى السياسية الشيعية، باعتبارها الأغلبية، وما أردت إلا أن أقربهم إلى شعبهم، وأن يشعروا بمعاناته..".وأشار مقتدى الصدر إلى أنه كان قد "قررت عدم التدخل في الشؤون السياسية.. والآن أعلن الاعتزال النهائي، وغلق كافة المؤسسات، إلا المرقد الشريف والمتحف الشريف، وهيئة تراث آل الصدر".

ويستبق إعلان الصدر اعتزاله السياسة، قرارا مهما من القضاء العراقي، ينتظر غدا الثلاثاء، بشأن إمكانية حل البرلمان.

وكان الصدر وجه أتباعه وأنصاره المرابطين في احتجاجات المنطقة الرئاسية بتنظيم دعاوى رسمية تتضمن المطالبة بحل البرلمان، وتقديمها إلى القضاء حتى يتسنى للأخير التحرك "دستوريا" إزاء هذا الأمر.