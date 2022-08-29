بعد اعتزال الصدر: القوات الأمنية العراقية تسيطر على القصر الجمهوري بالكامل

رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.

قامت القوات الأمنية العراقية بإخراج أنصار مقتدى الصدر الذين أقدموا الإثنين على اقتحام القصر الجمهوري في بغداد، مدفوعين بمشاعر الغضب، بعد إعلان زعيمهم اعتزال العمل السياسي، على وقع مطالباتهم بإصلاحات سياسية شاملة طيلة أشهر، وفق النشر في سكاي نيوز.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، يوم الاثنين، أن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وجه بتعليق جلسات المجلس بعد "دخول متظاهرين إلى القصر الحكومي.

وأفادت وكالات بمقتل اثنين من أنصار مقتدى الصدر الاثنين في المنطقة الخضراء خلال اشتباكات مع الجيش العراقي وأصيب 22 آخرون بجروح وفق ما أفادت مصادر طبية لوكالة فرانس برس. كما أصدرت القيادة العسكرية العراقية قرارًا بفرض حظر تجول عام، فيما دعت بعثة الأمم المتحدة في العراق إلى ضبط النفس.

ويطل العراق على مشهد جديد في أعقاب انسحاب الصدر من المشهد السياسي وهي خطوة من الصعب التنبؤ بمفاعيلها.