إسرائيل تطلق برنامجاً تدريبياً للعرب في إسرائيل للعمل في القطاع الخاص

سيقوم مركز يسودوت يإدارة البرنامج الريادي وسيوفر في البداية تدريبًا عمليًا لحوالي 60 مشاركًا من القدس الشرقية

تطلق وزارة الداخلية الإسرائيلية برنامجًا تجريبيًا لتدريب سكان القدس الشرقية العرب على وظائف مختلفة في القطاع العام، بما في ذلك البلديات والشركات العامة والوزارات.

وتم تكليف مركز يسودوت يإدارة البرنامج الريادي وسيوفر في البداية تدريبًا عمليًا لحوالي 60 مشاركًا من القدس الشرقية.

سيتضمن التدريب لقاءات مع أشخاص يعملون في القطاعين العام والاجتماعي، والتعريف بالمنابر المختلفة ودراسة المسائل الأساسية المتعلقة بسكان إسرائيل، مع التركيز بشكل خاص على تاريخ وثقافة الدولة.

سيستمر البرنامج ثلاث سنوات وسيكلف حوالي 300 ألف دولار. سينخرط المشاركون في البداية في تدريب جماعي لبضعة أشهر، ثم سيحصلون على تدريب داخلي في الوزارات والقطاع العام، بدعم فردي وشخصي.

سيتم في نهاية فترة التدريب، تعيين المشاركين على الفور في وظائف القطاع العام.

وأظهرت دراسة أجراها معهد القدس لبحوث السياسات أن سكان القدس الشرقية العرب يتمتعون بمستوى تعليمي أفضل من نظرائهم العرب في البلدات والمدن العربية في إسرائيل. حوالي 29 في المائة من النساء و 17 في المائة من الرجال الذين يعيشون هناك يحملون شهادات جامعية، مقابل 22 في المائة من النساء و 14 في المائة من الرجال بين عموم السكان العرب.

على الرغم من ذلك ، فإن 69٪ من النساء في القدس الشرقية لا يعملن على الإطلاق، ويعمل غالبية الرجال في البناء والخدمات المنزلية ويتقاضون رواتب منخفضة. وتشير الأرقام الصادرة عن مركز الأبحاث والمعلومات التابع للكنيست، في نهاية عام 2019، أن 12٪ فقط من موظفي الخدمة المدنية هم من المواطنين العرب في إسرائيل.