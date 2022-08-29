الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد بالشمال بسبب مخاوف من استفزازات حزب الله

يأتي هذا مع احتمال التوقيع على اتفاق حول الحدود البحرية بين اسرائيل ولبنان

الجيش الإسرائيلي على أهبة الاستعداد اليوم على الحدود الشمالية بسبب مخاوف من محاولات حزب الله إثارة استفزازات قبل التوقيع على اتفاق حول الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان وانطلاق نشاط منصة كاريش والمخطط لها في أيلول /سبتمبر، وذلك بحسب هيئة البث الرسمية "كان".وكان قيادي عسكري في حزب الله صرح خلال مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية، بأنه فيما لو ارتكبت إسرائيل "خطأ" ، فإنها ستتلقى ضربة كبيرة. وأضاف "بأنه من الممكن أن يكون ذلك حول قضية ترسيم الحدود البحرية".

وقبل شهر اجتمع المجلس الأمني المصغر الكابيينت لمناقشة قضية الحدود البحرية مع لبنان. الرسالة التي جرى تمريرها للوزراء كانت إنه في حال تعذر توقيع الاتفاق، من الممكن أن يؤدي الأمر الى تصعيد مع حزب الله. وتم التشديد خلال الجلسة أن هناك توقعات لدى الجانب الآخر لحل الموضوع.

في المقابل لاجتماع الكابينيت افادت صحيفة "نداء الوطن" أن حزب الله تعهد لوقف التصعيد الحالي على الحدود مع إسرائيل لاتاحة الامكانية للسلطات اللبنانية للنجاح عن طريق الجهود الديبلوماسية. وذكرت الصحيفة أن مسؤولين نقلوا رسائل بأن حزب الله سيوقف التصعيد حتى منتصف آب/أغسطس إلى أن يعود الوسيط الأمريكي لجولة المباحثات في المنطقة.

وعلى صعيد متصل أفادت القناة الاسرائيلية "12" ،مساء الأخد، أن "إسرائيل ولبنان يقتربان على مايبدو من ابرام اتفاق حول الحدود البحرية بينهما بوساطة الولايات المتحدة"، وتطرقت الى تفاصيل الاتفاق المزمع التوقيع عليه.