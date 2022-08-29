رئيس الموساد السابق: إسرائيل نفذت عمليات "لا حصر لها" ضد برنامج إيران النووي

يمكنني أن أضمن أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لتأخير الإيرانيين ومنعهم من صنع قنابل نووية تهدد دولة إسرائيل

صرح الرئيس السابق لجهاز المخابرات الإسرائيلي/ الموساد يوسي كوهين يوم الإثنين بأن "إسرائيل نفذت "عمليات لا حصر لها" ضد البرنامج النووي الإيراني، في السنوات التي ترأس فيها الوكالة.

وأضاف كوهين خلال مشاركته في مؤتمر للمنظمة الصهيونية العالمية في سويسرا، بمناسبة الذكرى الـ 125 للمؤتمر الصهيوني الأول، أن النظام الإيراني "يكذب على العالم بأسره" بشأن الجزء العسكري من برنامجه النووي، مستشهداً بـ "آلاف الوثائق" التي حصل عليها الموساد الذي قدم "أدلة واضحة" على أن طهران كانت تضلل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

واستطرد الرئيس السابق للموساد "خلال فترة عملي كمدير للموساد، أجريت عمليات لا حصر لها ضد برنامج إيران النووي ... دون الخوض في تفاصيل كثيرة، يمكنني أن أقول لكم إن الموساد حقق نجاحات عديدة في الحرب ضد برنامج إيران النووي. لقد عملنا في جميع أنحاء العالم وعلى الأراضي الإيرانية نفسها، في قلب منطقة آيات الله".

وأضاف كوهين، يمكنني أن أضمن أن إسرائيل ستفعل كل ما هو ضروري لتأخير ومنع الإيرانيين من صنع قنابل ذرية تهدد دولة إسرائيل، مشددًا على أن "النظام في إيران هو الممول العالمي للإرهاب في العالم".

وقال إن "إيران تحاول محاصرة إسرائيل من الجنوب في غزة ومن الشمال في سوريا ولبنان".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد عقد اجتماعا مع زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو، أطلعه من خلاله على الاتفاقية النووية الناشئة بين إيران والقوى العالمية، والتي يعارضها كلا السياسيين.