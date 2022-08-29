تقرير/بريطانيا لإسرائيل: الهجمات ضد أهداف ايرانية في سوريا هو الأمر الفعال الوحيد

المبعوث البريطاني يقول ان عمليات التهريب على الحدود الاسرائيلية الاردنية هي التهديد الأكبر على المملكة

قال المبعوث الخاص للحكومة البريطانية إلى سوريا في نقاشات مع المسؤولين في وزارة الخارجية الاسرائيلية وجهاز الأمن بأن الهجمات المنسوبة لإسرائيل ضد أهداف ايرانية "تقريبا الأمر الوحيد الفعال في سوريا"- جاء هذا بحسب ما نقله مسؤولون مطلعون في وزارة الخارجية لـ"والا" خلال الاجتماعات التي إجريت خلال زيارته الى إسرائيل قبل أسابيع.

وقال المسؤولون في وزارة الخارجية إن المبعوث البريطاني جوناثان هارغريفز ـأشاد خلال المشاورات المغلقة التي أجراها في إسرائيل بالهجمات المنسوبة لإسرائيل في سوريا في إطار المعركة بين الحروب وقال إن بريطانيا وباقي الدول العظمى الغربية تعتمد على نتائج هذه الهجمات.

وقال المسؤول البريطاني إنه بسبب الجهود لدفع عملية سياسية في سوريا وصلوا الى طريق مسدود، التواجد الايراني في سوريا يمكن أن يتحول إلى مركز العمل السياسي للقوى العظمى.

وشدد المبعوث البريطاني أن دول الغرب فهمت بأن الضغوطات الخارجية لن تؤدي الى استبدال "نظام الأسد"في سوريا. وأضاف بأنه بدلا من مواصلة مطالبة تنحية الأسد فإن الدول الغربية تنوي التركيز على المحاولات لتغيير سياسة الحكومة السورية.

وأشار المسؤولون في وزارة الخارجية بأن المبعوث البريطاني قال بأن أحد الأسباب بأن العملية السياسية في سوريا تواصل الحصول على دعم دولي وذلك لإعطاء المعارضة السورية منبرا يمكنها العمل فيه، مع ذلك ، شكك بحجم فاعلية العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال المبعوث البريطاني بأن حكومته تحاول إقناع دولا عربية عدم تطبيع علاقتها مع الحكومة السورية. مشيرا الى الأردن "لذعت" من هذه المحاولة التي أدت الى توتر بينها وبين إدارة بايدن وفي نهاية الأمر لم تثمر بتاتا.

المسؤولون في وزارة الخارجية قالوا بأن المسؤول البريطاني أشار الى أن تهريب المخدرات من سوريا-خصوصا الكابتاغون- تحول إلى التهديد الأمني الأكبر وتم العرض على الاردن التعاون بين بريطانيا واسرائيل لإحباط عمليات تهريب المخدرات هذه والتي عمليا تمول الحكومة السورية.

تصريحات المبعوث البريطاني هي اشارة لإسرائيل بأن الدول العظمى ليس فقط لا تعارض الهجمات المنسوبة لإسرائيل ضد أهداف ايرانية في سوريا، ومعنيون بأن تتواصل. مع ذلك، ديبلوماسي بريطاني شارك بالاجتماع قال للموقع بأنه لا يذكر بأن المبعوث البريطاني أشاد بالهجمات الإسرائيلية في سوريا.