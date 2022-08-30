العراق: ارتفاع القتلى لـ30 وأكثر من 700 جريحا وضغوط دولية للتهدئةوقرارات داخلية لمنع التصعيد

اشتباكات بالأسلحة المتوسطة والخفيفة بين أتباع الصدر والقوات الأمنية المكلفة بحماية المنطقة الخضراء

ارتفعت حصيلة ضحايا اشتباكات المنطقة الخضراء ببغداد إلى 30 قتيلا وأكثر من 700 جريحا من بينهم 110 من أفراد الأمن،في الوقت الذي تتصاعد فيه اشتباكات العراق، ترتفع دعوات عالمية للتهدئة، تزامنا مع قرارات داخلية تسعى لحقن الدماء.

وأعربت فرنسا، في الساعات الأولى من صباح الإثنين، عن "بالغ قلقها" بعد سقوط 20 قتيلاً على الأقلّ وعشرات الجرحى في احتجاجات بالمنطقة الخضراء ببغداد.ومن جانبها تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي ببالغ الانشغال الأحداث الخطيرة الجارية على الساحة العراقية.

وذكر ت مصادر إعلامية عراقية أن "حربا طاحنة تدور عند مداخل المنطقة الرئاسية بين عناصر تابعة لسرايا السلام والقوات الخاصة".وأضاف المصدر، أن " المواجهات لاتزال جارية حتى الآن وقد أسفرت عن سقوط عدد من القتلى وعشرات المصابين".

ويأتي هذا التصعيد، على خلفية إعلان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، والتشديد على أتباعه بعدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، أصبحت المنطقة الخضراء والمؤسسات الحكومية في عدد من المحافظات الجنوبية، ميداناً للصدامات بعد ما بدأ الصدريون "ساعة الصفر"، ليحولوا اعتصامهم إلى عصيان ونفير عام.

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، وجه، مساء الإثنين، بتعطيل الدوام الرسمي، الثلاثاء، في جميع محافظات البلاد.