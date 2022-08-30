الضفة الغربية: فلسطينيون يطلقون النار على المصلين عند قبر يوسف،يخلف إصابتين في نابلس

أصيب اثنان منهم بجروح من سكان القدس وبيتار عيليت واضرم الفسطينيون النار في سيارة المصلين قبل أن يفروا.

وقع إطلاق نار ليل الاثنين من طرف فلسطينيين على قبر النبي يوسف في نابلس بالضفة الغربية على سيارة كانت تقل 5 مصلين يهود، أصيب اثنان منهم بجروح من سكان القدس وبيتار عيليت واضرم الفسطينيون النار في سيارة المصلين قبل أن يفروا.

إثر ذلك تدخلت قوات الجيش الإسرائيلي وأنقذت باقي المصلين، وتم إجلائهم لتلقي العلاج الطبي بواسطة سيارة إسعاف وطائرة مروحية إلى مستشفيات تل هشومير وبيلينسون. في ما تم اقتياد ثلاثة مصلين آخرين لم يصابوا بجروح لاستجوابهم من قبل الشرطة، لأن دخول أراضي السلطة الفلسطينية يعد انتهاكًا للقانون.

وقال الثلاثة إسرائيليون إنهم ضلوا الطريق وفي وقت ما سمعوا طلقات نارية في طريقهم، ونزلوا من السيارة للاختباء في الأدغال وطلبوا المساعدة.

وقال رئيس مجلس المستوطنات في شمال الضفة الغربية يوسي دغان: "مرة أخر ، حادث إرهابي همجي للسلطة الفلسطينية يحرض على الإرهاب. إنهم مسؤولون عن محاولة القتل الهمجية. نحن نصلي من أجل شفاء الجرحى. أناشد مرة أخرى نيابة عن حاخامات السامرة لا يدخلون الصلاة في قبر يوسف إلا بشكل منسق ومنظم مع الجيش الإسرائيلي. كل شهر هناك مداخل منظمة ومنسقة. لسوء الحظ ، أي دخول لا تنسيق يعرض المواطنين لخطر مميت".

ودعا داغان الجيش الإسرائيلي إلى "القبض على الإرهابيين والقضاء على أوكار القتلة في نابلس". وقال إن "سيطرة الجيش الإسرائيلي الكاملة على قبر يوسف هي وحدها القادرة على الحفاظ على سلامة المصلين في نابلس".