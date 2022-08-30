رأي: كيف اتفقت إسرائيل ودول الخليج على التعاون الدفاعي؟

ذهب 7 بالمائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في البلاد عام 2021، والتي حققت مبلغا قياسيا 11.3 مليار دولار إلى الخليج

عندما وصل الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في 13 يوليو، كان أول ما فعله هو زيارة عرض نظمته وزارة الأمن الإسرائيلية لأنظمة الدفاع الجوي متعددة المستويات – Arrow/ السهم و /David's Sling ومقلاع داوود و القبة الحديدية، ونظام شعاع الليزر الحديدي الذي ما زال بمراحل تجريبية. الشعاع الحديدي - مصمم لمواجهة التهديدات الجوية التي تتراوح بين صواريخ باليستية إلى طائرات بدون طيار التي تحلق على ارتفاع منخفض.

بدا الحدث وكأنه معرض مبيعات، إلى حد ما كان كذلك بالفعل؛ لكن العميل المقصود لم يكن الولايات المتحدة، التي دخلت في شراكة مع إسرائيل في تطوير العديد من هذه الأنظمة.

كان الزبون في ذلك اليوم هو العالم العربي - ولا سيما الدول التسع التي استقبل قادتها بايدن بعد يومين في جدة، بالمملكة العربية السعودية، في اجتماع أُطلق عليه اسم "دول مجلس التعاون الخليجي +3": الدول الست التي تشكل مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب مصر والأردن والعراق.

عند الذهاب إلى تلك القمة، كانت الولايات المتحدة تأمل في الانضمام إلى هذه الدول في تحالف دفاع جوي إقليمي من شأنه أن يستفيد بطريقة ما من خبرة إسرائيل في هذا المجال، مما يساعد على دمجها في المنطقة بشكل أكبر وتوسيع التطورات الدبلوماسية التي شكلت قاعدتها الاتفاقيات الإبراهيمية. لا شيء من هذا القبيل خرج من قمة جدة.

على الرغم من أن البيان الختامي أعلن أن الولايات المتحدة ستسرع من "تعاونها مع المملكة العربية السعودية وشركاء آخرين في المنطقة لمواجهة الأنظمة الجوية والصواريخ غير المأهولة التي تهدد السلام والأمن في المنطقة"، وأنها لا تزال "ملتزمة لدفع التعاون الإقليمي ععلى مستوى الدفاع الجوي والصاروخي''.

رفضت المملكة العربية السعودية صراحة فكرة "الناتو العربي" وأي مكون إسرائيلي في تلك الخطط. تتسرب تكنولوجيا الدفاع الإسرائيلية، على وجه الخصوص، المتعلقة بالدفاع الجوي إلى العالم العربي، مع احتمال تأثير عميق. وينطبق هذا بشكل خاص على شركائها الخليجيين في اتفاقيات إبراهيم، الإمارات والبحرين.

وفقًا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ذهب سبعة بالمائة من إجمالي مبيعات الأسلحة في البلاد في عام 2021، والتي ارتفعت إلى مستوى قياسي يبلغ 11.3 مليار دولار، إلى الخليج.

قال وزير الأمن بيني غانتس قبيل زيارة بايدن إن إجمالي أرقام صادرات إسرائيل من الأسلحة إلى الخليج منذ توقيع اتفاقيات ابراهيم بلغت حوالي 3 مليارات دولار. على الرغم من أن الكثير من هذا العمل سيظل بعيدًا عن أعين الجمهور، في الوقت الحالي فإن السوق المتوسع للصناعات الدفاعية الإسرائيلية في المنطقة ليس سراً بالتأكيد.

كما وفرت المشاركة غير المسبوقة لشركات الدفاع الإسرائيلية مثل الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI) ورافائيل وإلبيت سيستمز ونير أور ويوفيجن وتومر، في معرض دبي للطيران في تشيرن الثاني/نوفمبر الماضي، منصة مرئية للغاية لعرض بضاعتها.

ومن المرجح أن تعزز زيارة بايدن تلك التوقعات. ويبدو أن إدارته مترددة في تزويد دول الخليج بنوع التكنولوجيا الدفاعية المتقدمة التي تحتاجها لمواجهة التحديات الإقليمية. على سبيل المثال، الإعلان في البداية عن تجميد ومراجعة صفقة بقيمة 23 مليار دولار لبيع طائرات أمريكية من طراز F-35 إلى الإمارات العربية المتحدة، والتي يُنظر إليها على أنها نتيجة طبيعية مصاحبة لاتفاقيات ابراهيم.

لكن كان هناك تحول واضح في واشنطن حيث أصبح التهديد الجوي لحلفائها في الخليج أكثر وضوحًا، مثل هجمات الطائرات بدون طيار التي شنها المتمردون الحوثيون في اليمن على الإمارات. كما أن الحاجة المتزايدة إلى زيادة إنتاج النفط من قبل دول الخليج في أعقاب الصراع في أوكرانيا وانقطاع صادرات الطاقة الروسية إلى الغرب، جعلت إدارة بايدن أكثر استيعابًا لتلبية الاحتياجات الدفاعية لشركائها في المنطقة.

قال لي مسؤول تنفيذي إسرائيلي في صناعة الدفاع إن تغيير اللهجة من واشنطن تجاه الصادرات العسكرية إلى الخليج له تأثير آخر. ومن المرجح أيضًا أن تجعل وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي كانت مترددة في بعض الحالات، في الموافقة على إرسال بعض التكنولوجيا الحساسة حتى إلى الدول العربية الصديقة، أكثر مرونة في هذا الصدد.

ويشير إلى أن هذا يسير في الاتجاه الآخر أيضًا، مشيرًا إلى أن شركات الدفاع الإسرائيلية حريصة على إقامة مبادرات مشتركة مع شركاء الإمارات العربية المتحدة، مستفيدة من استثماراتها التكنولوجية الكبيرة، وموقعها كبوابة فرص نحودول أخرى في المنطقة وما وراءها.

في حين أن الاعتبارات السياسية قد تمنع المزيد من جيران إسرائيل العرب من اتخاذ خطوات نحو التطبيع، يعتقد المسؤول التنفيذي أن العلاقات التجارية، لا سيما في المجال العسكري، ستستمر في التطور دون عوائق، سواء في المبيعات السرية أو المشاركة الإسرائيلية في الدفاع الإقليمي وفي المعارض الأمنية.

تسير الدبلوماسية في الشرق الأوسط بسرعة نهر جليدي، على الأقل وفق مقولة بديهية قديمة. لقد أثبتت اتفاقيات ابراهيم أنه من الممكن حدوث كسر دراماتيكي للجليد. كانت المخاوف الأمنية في الخليج قوة دافعة في تلك العملية - ويمكن للمرء الآن القول، دون مبالغة، أنه عندما يتعلق الأمر بالتعاون الدفاعي على المستويين الحكومي والتجاري، فإن السماء هي الحدود، حرفيًا.