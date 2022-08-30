إسرائيل: السجن 12 عاما للمدير السابق لمنظمة "وورلد فيجن" في غزة

صدر الحكم ضد محمد الحلبي بعد إدانته بتهمة اختلاس ملايين الدولارات لحساب حركة حماس".

قضت المحكمة المركزية في بئر السبع(جنوب إسرائيل) اليوم الثلاثاء، بالسجن 12 عاما للمدير السابق لمنظمة "وورلد فيجن" الأميركية غير الحكومية في قطاع غزة "بعد إدانته بتهمة اختلاس ملايين الدولارات لحساب حركة حماس".

وصدر الحكم ضد محمد الحلبي عن المحكمة المركزية في بئر السبع بالسجن "12 عاما مع احتساب المدة التي قضاها فعليا" منذ بدء المحاكمة إذ أنه موقوف منذ ست سنوات