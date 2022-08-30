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الضفة الغربية: اثنان من أعضاء حركة حماس يستسلمان للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

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دخان يتصاعد خلال مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة رجيب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية ، 30 أغسطس ، 2022.
JAAFAR ASHTIYEH / AFPدخان يتصاعد خلال مواجهات بين القوات الإسرائيلية وفلسطينيين في بلدة رجيب شرقي مدينة نابلس بالضفة الغربية ، 30 أغسطس ، 2022.

استسلما بعد وقت قصير من استدعاء والد أحدهم إلى مكان الحادث وطلب من ابنه تسليم نفسه.

استسلم فلسطينيان يعتقد أنهما عضوان في حركة حماس، اليوم الثلاثاء، خلال عملية للجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية. وكان قد أطلق مسلحان النار على الجنود وتحصنوا داخل المنزل، واستسلما بعد وقت قصير من استدعاء والد أحدهم إلى مكان الحادث وطلب من ابنه تسليم نفسه.

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وكان الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تهدف إلى اعتقال مطلوبين في المنطقة، بعدما حاصرت قوات الجيش منزل المطلوبين المسؤولين عن عملية إطلاق النار في مستوطنة شيفي شومرون الأسبوع المنصرم..ولم ترد انباء عن وقوع اصابات فى الجانب الاسرائيلى.

في وقت سابق من ليل الاثنين، فتح مسلحون فلسطينيون النار على سيارة للمصلين اليهود كانت متوجهة إلى قبر النبي يوسف في نابلس. وأصيب إسرائيليان.

وبحسب الجيش الإسرائيلي فإن "الضحايا هم يهود من سكان القدس ومستوطنة موديعين عيليت ، الذين فشلوا في تنسيق سفرهم إلى الموقع مع الجيش ودخلوا دون إذن"

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