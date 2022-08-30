إسرائيل/عشية افتتاح السنة الدراسية: استئناف المفاوضات بين المالية والمعلمين

وفي الوقت نفسه، صرح رئيس منظمة المعلمين بأن المدارس الثانوية سوف تنضم إلى الإضراب بحال لم يتم التوصل إلى اتفاق

استؤنفت المفاوضات بين وزارة المالية ونقابة المعلمين صباح اليوم الثلاثاء، في محاولة لسد الفجوات التي بقيت عالقة من اجل التوصل الى اتفاق ينهي أزمة المعلمين الذين يخوضون نضالا مريرا منذ سنوت، لتحسين ظروف عملهم.

وصرحت رئيسة نقابة المعلمين، يافا بن دافيد، أنها كنقابة تريد إنهاء هذا الموضوع "لكننا نريد أن نحقق أفضل اتفاق لجمهور المعلمين بأكمله". وبالرغم من تمكن الأطراف من تحقيق تقدم ملموس في المحادثات، وفق مسؤولين في المالية غير أن مسائل عدة لا زالت عالقة مثل قضية العطل مثلا فض عن رواتب المعلمين القدامى، بحسب النشر في موقع والا.

وفي الوقت نفسه، صرح رئيس منظمة المعلمين ران إيريز، بأن المدارس الثانوية سوف تنضم إلى الإضراب بحال لم يتم التوقيع على اتفاق جماعي مع المنظمة.

استقطبت مسألة زيادة معاشات المعلمين القدامى جهود الضالعين بالمفاوضات إلى أن تم التوصل إلى زيادة معقولة بعد السنة الخامسة عشر في سلك التعليم. أما القضية الأخرى العالقة فهي الإجازات، والتي أرادت وزارة المالية مطابقتها مع العطل العامة لمراعاة الاقتصاد. وترفض نقابة المعلمين الانتقال لخمسة أيام تعليم نظرا لتعيين مواعيد الأعياد أيام الجمعة بدعوى أن انتقال المدارس إلى خمسة أيام دراسية سيفقدها جدواها.

من ناحية أخرى ، نجح الطرفان في التوصل إلى اتفاقيات بشأن تقصير عطلة عيد الفصح لمدة خمسة أيام، ووصل عطلة يوم كيبور وسوكوت (عيد العرش)، إضافة إلى يومي عطلة يمكن للمدرسين أخذها حسب تقديرهم. كما توصل الطرفان إلى تسوية بخصوص تعويض المعلمين المتميزين.

وصرحت الأمينة العامة للنقابة يافا بن دافيد في وقت سابق "إننا ندير منذ نصف عام مفاوضات مع مسؤولي وزارة المالية والعرض الوحيد الذي قدموه هو ببساطة مجرد استهزاء، المسؤولون هناك لا يهتمون بأي شيئ ، لا تعليم ، ولا التلاميذ ولا أهاليهم. نحن نكرر ونحذر أنه رغم محاولاتنا الكثيرة والمبادرات الطيبة التي قدمناها مثل وقف الاجراءات الاحتجاجية، المالية تصر عدم حل الأزمة وتقود إسرائيل الى الفوضى في العام الدراسي المقبل ايضا".