الولايات المتحدة تهدد باستخدام حق النقض بحال طالبت السلطة الفلسطينية الاعتراف بعضويتها كاملة في الأمم المتحدة

يصل المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية غدا إلى سرائيل والسلطة الفلسطينية

كشف موقع واللا الإسرائيلي أمس الإثنين عن أن الإدارة الأمريكية حذرت السلطة الفلسطينية من التقدم لمجلس الأمن بطلب قبول السلطة كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. وأضاف الموقع على لسان مسؤولين أمريكيين كبار إنه بحال أصرت السلطة الفلسطينية على موقفها فإن الولايات المتحدة سوف تستخدم حق النقض الفيتو.

ومن المقرر أن يصل المسؤول عن الملف الإسرائيلي الفلسطيني في وزارة الخارجية الأمريكية، هادي عمار، غدا الأربعاء، في زيارة لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. وسيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين ورئيس السلطة الفلسطينية ومستشاريه بهدف التباحث بتداعيات هذه الخطوة.

وكانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت مؤخرا أنها ستجدد مساعيها لقبولها كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة وطرح القضية للتصويت في مجلس الأمن خلال الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في أيلول/ سبتمبر.

في المقابل تعهدت إسرائيل في السابق العمل مع الولايات المتحدة لمنع محاولة الفلسطينيين الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تحقق اعترافا دوليا بدولة فلسطينية. وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية رياض المالكي، صرح حينها أنه سيقدم طلبا الشهر المقبل إلى مجلس الأمن للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وإزاء الجمود الذي تشهده عملية المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين يحاول عباس بحسب الموقع كسب شعبية الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة أو لربما هي محاولة لانتزاع انجازات من الولايات المتحدة أو حتى أوروبا في مقابل التنازل عن الموضوع.

ويفيد التقرير بأن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور أجرى محادثات مع أعضاء مجلس الأمن بشأن تصويت محتمل على انضمام الفلسطينيين كدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة. علمًا أن الفلسطينيين تمكنوا من الحصول على وضع دولة مراقبة لا عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، في تشرين الثاني/نوفمبر2012.