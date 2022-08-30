العراق: مقتدى الصدر يعتذر للشعب ويهدد أنصاره بأنه "بريء" منهم إذا لم ينسحبوا

أحزنني ما يحدث في العراق، والقاتل والمقتول في الاشتباكات في النار، ووطننا أسير للفساد والعنف،أسير مطأطئ الرأس

قال زعيم التيار الصدري بالعراق مقتدى الصدر،، إنه يعتذر للشعب العراقي، "المتضرر الوحيد مما يحدث"وتابع: "أحزنني ما يحدث في العراق، والقاتل والمقتول في الاشتباكات في النار، ووطننا أسير للفساد والعنف، أسير مطأطئ الرأس الآن، وبئست الثورة التي يشوبها العنف".

وجدد الصدر اعتزاله السياسة، الذي أعلن عنه أمس الإثنين، قائلا "لن أعود إليها نهائيا".وأضاف في مؤتمر صحفي، يعقده حاليا، إثر الاحتجاجات الدامية في بغداد، "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح". وأردف قائلا: "كنا نأمل أن تكون هناك احتجاجات سلمية لا بالسلاح، أنتقد ثورة التيار الصدري الآن".

وقدم الصدر الشكر لقوات الأمن، "التي وقفت حيادية بين جميع الأطراف" وتقال إنه "لا يوافق ولا يريد الآن، أي مظاهرات حتى لو كانت سلمية، مهددا أنصاره بالتبرئ منهم إذا لم ينسحبوا" وتوعدهم "بموقف آخر إن لم يطيعوه"