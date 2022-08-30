جاء هذا بعد رسائل تحذيرية وجهتها اللجنة الى عدد من الشخصيات

هاجم الليكود بعد ظهر اليوم بشدة قرار لجنة التحقيقات بكارثة ميرون/الجرمق توجيه رسائل تحذيرية، من بينها رسالة إلى رئيس الحزب ورئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو، ووجهوا اتهاما أن الحديث يدور عن توقيت سياسي.

وذكر الليكود :"نحن نشارك العائلات ألمها الكبير، منذ إقامة الدولة ولا لجنة تحقيق رسمية بعثت رسائل تحذير للمرشحين بالانتخابات في فترة الانتخابات، من المؤسف أن تقوم لجنة تحقيق اقيمت بمبادرة حكومة بينيت-لابيد اختارت القيام بذلك".

وعن نتنياهو كتبت اللجنة في رسالتها بأنه "يمكن أن يتعرض للأذى" واضافت :"كمن شغل منصب رئيس حكومة إسرائيل لفترة تجاوزت 12 عاما متواصلة خلال الفترة ذات الصلة، عرف رئيس الحكومة أو كان عليه المعرفة، أن موقع ضريح الحاخام شمعون بار يوحاي في جبل ميرون يجري الاهتمام به على مدار سنوات بصورة سيئة، والتي يمكن أن تخلق مخاطر على المشاركين الكثر في الاحتفالات التي تجري سنويا في لاغ بعومر".

واضافت اللجنة حول نتنياهو بأنه "لم يتصرف كما كان متوقعا من رئيس حكومة لتصحيح هذه الأمور. هذا على الرغم من أن الأمر كان في مركز تقارير جادة لمراقب الدولة. وفي سياق ذلك، رئيس الحكومة السابق نتنياهو لم يهتم بمتابعة فعالة لمعالجة الحكومة للموضوع. أيضا حتى بعد أنه في إطار نقاش بقرار حكومة عام 2016، اوضح أن قرارات الحكومة السابقة حول الموضوع لم يتم تطبيقها".

وبخصوص وزير الأمن الداخلي السابق أمير اوحانا أقرت اللجنة بأنه لم يتصرف كما هو متوقع منه بخصوص اقامة الاحتفالات بدون تحديد عدد الجمهور:"لقد عبر عن ذلك علنا بدون دراسة الأمر عن طريق عمل طاقم منظم بشأن ما يعني هذا بما يشمل دراسة بدائل مختلفة" كان هذا بالرسالة التحذيرية له.

وأضافت اللجنة بأن اوحانا لم يتصرف كما هو متوقع منه عندما كان يتوفر معه معلومات حول المخاطر المتوقعة ولم يقم بطرح أسئلة كافية وايضا لم يطلب إعادة فحص قرار عدم تقييد عدد الجمهور.