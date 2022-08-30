ريبورتاج: قرية روش بينا، لؤلؤة في جبال الجليل

هذه الجوهرة المحفوظة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم كل عام

بمجرد دخولك لقرية روش بينا بإسرائيل، تلفت انتباهك روعة المنازل القديمة الملونة والأشجار التي تحمل في غصونها الأزهار والورود، والجمال اللامتناهي للمكان الذي نجح في الحفاظ على أصالته، والذي يقع على مرتفعات جبال الجليل وعلى بعد كيلومترين من صفد، بمجرد وصلك للقرية تجد حقا أن الجو مريح، وترحيب سكان القرية وكرمهم يمنح الزوار شعور بالفرح والطمأنينة، i24NEWS قابلت بعضًا من 3000 شخص يعيشون في روش بينا ، من خلفيات مهنية مختلفة ولكنهم متحدين حول هدف واحد مشترك: المساهمة في تطوير هذه القرية ذات السحر الذي لا يضاهى.

قرية روش بينا، تجعل الزائر لها يعيش بين الحداثة التي يجدها في مراكز التسوق والشركات، وجمال الماضي الموجود في البلدة القديمة التي تعتبر جوهرة محفوظة تجذب السياح من جميع أنحاء العالم كل عام، وللوصول إلى هناك، لابد لك من أن تعبر عبر حديقة "بارون دي روتشيلد"، التي تأسست عام 1886 ومستوحاة من حدائق فرساي، ويوجد في أعلى الدرج أحد البارات الشهيرة "تانجيرين"، حيث يستمتع السكان المحليون باحتساء مشروب أمام الموسيقيين الذين يقدمون عروضهم هناك كل أسبوع، وعلى بعد أمتار قليلة، نجد هناك معارض فنية، حيث كل واحد أكثر أصالة من الآخر.

Caroline Haïat/i24NEWS معرض في روش بينا ، إسرائيل

الفن، مؤسسة في روش بينا

يحتل الفن في قرية روش بينا، مكانة كبيرة، إضافة إلى الألوان فهي جزء لا يتجزأ من المناظر الطبيعية في المكان وتعطيه هوية خاصة له، عند مدخل البلدة القديمة، من المستحيل أن لا يشد إنباهك مقعد مرسوم بألوان جميلة ويحمل عبارة "مقهى لاروش" والذي رسمه فنان من القرية، كما تجد في صالات المعارض الفنية، الحرفيون لا يترددون في تقديم بعض تقنياتهم العملية أمامك.

Caroline Haïat/i24NEWS روش بينا ، إسرائيل

قالت سيغال إيشيت شعفاط، وهي سيدة أصلها من تل أبيب، انتقلت إلى قرية روش بينا، قبل 24 عامًا: "انسجمت هنا بسرعة، شعرت أنني في منزلي وفتحت جميع الأبواب، وبدأت في صناعة وبيع المربى التي كنت أبيعها في تل أبيب، هكذا فهمت أن هناك عملًا يجب تطويره"، و شيء بعد شيئ حققت سيغال حلمها ببدء مسيرتها كفنانة، حيث بدأت تصنع تركيبات على قماش تبيعها في معرضها جنبًا إلى جنب مع المربى والمنتجات المحلية الأخرى مثل العسل والصلصات المصنوعة يدويًا.

وأضافت سيغال إيشيت شعفاط، التي يتم حاليا عرض أعمالها في جميع أنحاء إسرائيل، "لقد جئت من وسط فني، لذلك كنت منغمسة في هذا المجال منذ أن كنت صغيراً. وشعرت في وقت مبكر جدًا أن لدي شيئًا يمكنني نقله من خلال الفن، وبفضل اللوحات، وجدت" لغة "يمكنني من خلالها أعبر عن نفسي "، مشيرة إلى أنه "هناك رمزية كاملة وراء فني، أقوم بربط الكيانات من خلال إظهار الرابط بينها. أريد أن توقظ هذه الأعمال شيئًا حميميًا متجذرًا في كل واحد منا".

Caroline Haïat/i24NEWS سيغال إيشيت شعفاط

من خلال تجميع الأسلاك الحديدية والمواد المختلفة، تطور الأشكال التي ترتبها بعد ذلك على اللوحات القماشية، ولا سيما القلوب، موضوعها المفضل.

وفي نفس السياق، قالت سيغال إيشيت شعفاط، "أجمع قطعًا من الأعلام الإسرائيلية أجدها في الشارع وأعيد تجميعها بطريقتها الخاصة" مؤكدة أن "هذا ما يميز شعب إسرائيل، المليء بالجروح والكسور التي ألتصقت ببعضها البعض، أنا أعيد إنشاء الوحدة بطريقتي، مثل الشعب اليهودي".

Caroline Haïat/i24NEWS عمل فني لسيغال عشيت شعفاط ، روش بينا

وفي المعرض المجاور الذي تم افتتاحه منذ 20 عامًا، تعمل "ساري سبونر"، على استخدام الورق لإنشاء مصابيح وتماثيل ومنحوتات وأيضًا مجوهرات فريدة من نوعها، وتقول: "كنت أصنعها سابقًا بالزجاج ، ثم بدأت في استخدام الورق من خلال استعادة الصحف، لأنها أكثر مراعاة للبيئة".

Marcel Rehet "ساري سبونر" ، فنانة في روش بينا

جمهور موسيقي

إذا كان الفن يحتل مكانًا كبيرا في قرية روش بينا، فإن الموسيقى موجودة في كل مكان، بحيث يوجد في القرية ما لا يقل عن 300 فنان ويتم تنظيم العديد من الحفلات الموسيقية والمهرجانات في الهواء الطلق بانتظام لإسعاد الجمهور في المنطقة.

وأكد أو سار، وهو مغني ومنتج وعازف الجيتار والفلوت، ويعتبر من أحد الشخصيات البارزة في الساحة الموسيقية بقرية روش بينا، وتجده في جميع أنحاء البلاد في جميع المناسبات الخاصة وحفلات الزفاف وأعياد الميلاد، "أقوم بتنظيم حفلات بالتعاون مع البلدية، وأصدرت ألبومين يضم كل منهما 15 مقطوعة موسيقية محلية تسمى " شير مكومي "صوّرنا مقاطع منها وجميع الفنانين الذين اشتغلوا معي من منتجون ومصورون ومحرّرون ومصممون غرافيكيون، هم من قدية روش بينا ".

Caroline Haïat/i24NEWS أو سار ، موسيقي ومنتج في روش بينا

تشجيع التعايش من روضة الأطفال

تم إنشاء روضة بستان جليل في قرية روش بينا في عام 2016 ، وذلك بمبادرة من جمعية بستان بني أفراهام، وهدفها تعزيز التقارب والتعايش بين اليهود والعرب عند الأطفال منذ سن مبكرة، من خلال التعليم الأنثروبولوجي.

وجاءت المبادرة من لقاء مديرة جمعية أورا، يهودية من قرية روش بينا، وإيهاب مسلم من يافا، وكان الآباء المولعون بهذا النوع من المشاريع يرغبون دائما في إيجاد بديل تعليمي لأطفالهم، وبالتالي دعموا بقوة تنفيذه في القرية.

ويتم تنشئة 17 طفلاً في روضة الأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و 7 سنوات، من بينهم 4 عرب من قرية طوبا البدوية المجاورة، على نفس الهدف: أن يكبروا بالقرب من ثقافة بعضهم البعض.

Caroline Haïat/i24NEWS أدار فاروم ، مدرس في روضة بستان جليل في روش بينا

وأكدت أدار فاروم، السيدة اليهودية التي قابلناها وهي تتحدث فقط العبرية، أن "الأطفال يلعبون ويطبخون ويغنون باللغتين العربية والعبرية، كما نحتفل بجميع أعياد الإسلام والمسيحية واليهودية، حتى يكتسبوا المعرفة بالتقاليد دون إحداث فرق. فالأطفال ليس لديهم الصور النمطية للكبار، لديهم قلب طيب والسعي فقط إلى الاختلاط الاجتماعي ، وهذا هو السبب في أننا نؤكد على العيش معا".

تقدم الحضانة الواقعة في وسط الغابة العديد من الأنشطة المتعلقة مباشرة بالطبيعة ، لا سيما البستنة في رقعة الخضروات ولكن أيضًا العمل اليدوي من المواد الطبيعية ، أو إعداد وجبات الإفطار معًا. في بستان جليل ، يتم عمل كل شيء للمساهمة في الرفاه الجسدي والعقلي للطفل ، في وسط يحترم البيئة.

Caroline Haïat/i24NEWS قرية روش بينا، إسرائيل

وأضافت أدار فاروم، "ننظم حلقات تربوية كل صباح وكل يوم، حيث يقوم الأطفال بالحركات بأجسادهم على إيقاع قصة تُروى باللغتين العربية والعبرية مع مواضيع تختلف باختلاف الفصول" مضفة "بالإضافة إلى ذلك، فإن الأحداث التي تهدف إلى تعزيز الروابط تقام على مدار العام. النزهات، ووجبات الطعام في نهاية الصيام خلال شهر رمضان، وتحضير وجبات الطعام للمرأة التي تلد أو حتى إرسال الهدايا، بهذا يظهر للأطفال أن هذه هي الطريقة التي يجب اتباعها".

وختمت أدار فاروم، حديثها، قائلة: "نأمل أن نرى هذا النوع من المدارس في جميع أنحاء البلاد من أجل تثقيف الأجيال التي ستتمكن خلال 30 عامًا من العيش معًا بذكاء، ومن الضروري العمل في هذا الاتجاه".

تأسست قرية روش بينا، في عام 1878 من قبل رواد من صفد الذين حصلوا على نصف الأرض في قرية الجاعوني العربية ، وأطلقوا عليها اسم "Gaï Ouni". في عام 1882 ، وبعد ذلك اشترت جمعية يهودية الأرض، مما سمح للرواد الجدد بالاستقرار في هذا المكان الذي أصبح قرية روش بينا، وفي عام 1884 ، كان لدى "بارون دي روتشيلد" أيضًا ورشة لنسج الحرير تم بناؤها هناك. وكانت قرية روش بينا قبل استقلال إسرائيل، بمثابة نقطة عبور لليهود الفارين من سوريا، ولكن أيضًا كمركز إقامة لمؤسسي القرى المجاورة.

Caroline Haïat/i24NEWS كنيس روش بينا ، إسرائيل

وفي عام 1887 تم بناء كنيس قرية روش بينا، بفضل تبرعات "بارون دي روتشيلد"، وهو يتناسب تمامًا مع طراز القرية بواجهته الحجرية التي تذكرنا بأرض الشوارع المرصوفة بالحصى. إن هندستها المعمارية عبارة عن مزيج من عدة تأثيرات من حيث البناء يمكن العثور عليها بشكل خاص في صفد ولكن أيضًا في الخارج.

طب عالي الجودة

ومن بين الأشياء الأكثر سمعة في قرية روش بينا، هو الطب ففي الواقع ترحب الجمعية الشهيرة "ميفني" بالمصابين بالتوحد من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لتلقي العلاج، والذي يمتد أحيانًا لعدة أسابيع.

بالإضافة إلى ذلك، فإن العيادة المجتمعية للطب البديل في قرية روش بينا، والتي تم افتتاحها لمدة شهر ونصف، هي متنفس لسكان المنطقة وقد حققت بالفعل نجاحًا كبيرًا. بحيث يتم تقديم فيها ممارسات مختلفة مثل اليوجا الطبية، والطب الصيني، وعلم المنعكسات وحتى العلاج النفسي من قبل فريق مكون من 8 متخصصين، وبأسعار أقل تنافسية. وتقع العيادة في مجمع يسمى "أرسينيا" والذي يتضمن أيضًا معرضًا فنيًا، وهي جزء من مشروع طورته البلدية.

Caroline Haïat/i24NEWS روتم أشكنازي ، أخصائي العلاج بالإبر الصينية في روش بينا

وفي هذا السياق، قال الأخصائي في العلاج بالإبر الصينية، روتم أشكنازي، "تعمل العيادة ثلاثة أيام في الأسبوع، وخلال عطلة نهاية الأسبوع، يتم تنظيم المعارض، رعايتنا مناسبة لجميع الناس، من الأطفال إلى كبار السن. نعمل بالتعاون مع جميع أعضاء الفريق من أجل إعطاء المرضى تشخيصًا جيدًا".

أخيرا تبقى قرية روش بينا، عبارة عن جوهرة صغيرة ومركز رئيسي في الجليل، أمامها مستقبل مشرق.

كارولين حياة صحفية في موقع i24NEWS الفرنسي