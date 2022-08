البحرية تعلن إحباط محاولة سفينة ايرانية الاستيلاء على أحد سفنها الغير مأهولة في الخليج

أعلن الأسطول الخامس الأمريكي مساء اليوم الثلاثاء عن نجاحه إحباط محاولة سفينة تابعة للحرس الثوري بالسيطرة والاستيلاء على سفينة غير مأهولة تابعة للأسطول الخامس في الخليج العربي.

في الحادث الذي وقع الليلة، رصدت السفينة "شهيد بازيار" التابعة للحرس الثوري وهي تجر السفينة الأمريكية الغير مأهولة في محاولة للسيطرة عليها. سفينة دورية أمريكية كانت بالقرب من المنطقة استجابت للنداء وأمرت بإرسال مروحية من منطقة البحرين. وفي أعقاب ذلك السفينة الايرانية قامت بفك الحبل الذي ربطت به السفينة الأمريكية لجرها.

وقال نائب الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية للقوات البحرية بالأسطول الخامس، إن "نشاط الحرس الثوري كان صارخا، وغير مبرر، ولا يناسب تصرف قوة بحرية مهنية، القوات البحرية الأمريكية ستواصل توخي اليقظة وستواصل التحليق، الإبحار والعمل في كل مكان حيثما يسمح القانون الدولي بذلك".