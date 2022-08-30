الرئيس العراقي يرى أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجا للأزمة السياسية"

جاءت تصريحات برهم صالح بعد اشتباكات بين انصار الصدر وجماعات موالية لايران قتل 30 عراقيا

اعتبر الرئيس العراقي برهم صالح الثلاثاء أن إجراء انتخابات تشريعية مبكرة "يمثل مخرجاً للأزمة" السياسية في بلاده والتي تخللها اشتباكات دامية بين أنصار زعيم التيار الصدري وجماعات موالية لايران خلال اليوم الماضي.

وصرح صالح خلال خطاب متلفز بعد ساعات من انتهاء المواجهات التي خلفت 30 قتيلا في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية إن "إجراء انتخابات جديدة مُبكرة وفق تفاهمٍ وطني، يُمثل مخرجاً للازمة الخانقة في البلاد عوضًا من السجال السياسي أو التصادم والتناحر".وأشار إلى أنها "تضمن الاستقرار السياسي والاجتماعي وتستجيب لتطلعات العراقيين"، بدون أن يحدد موعدها.

ويتعين حل البرلمان أولاً قبل تنظيم الانتخابات التشريعية. ولا يمكن حل مجلس النواب إلا بتصويت الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه، وفقًا للدستور. ويمكن أن يتم بناءً على طلبٍ ثلث اعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

وجاء هذا الخطاب بعد ساعات من انتهاء الاشتباكات الدامية التي وقعت في بغداد بين بين "سرايا السلام" التابعة لمقتدى الصدر من جهة وقوى أمنية وفصائل من الحشد الشعبي موالية لإيران تشكل جزءا من القوات العراقية الرسمية.

وـأسفرت هذه المواجهات عن مقتل ثلاثين من أنصار الصدر بالرصاص والتي انتهت عندما أمر الصدر أنصاره الانسحاب من المنطقة الخضراء في بغداد والتي تضمّ المؤسسات الرسمية والسفارات وتعتبر محصنة أمنيا.

ويشهد العراق أزمة سياسية حادة منذ انتخابات 2021 بعد فشل أقطاب السياسة العراقية في الاتفاق على اسم رئيس جديد للحكومة، كما فشل البرلمان في انتخاب رئيس جديد.