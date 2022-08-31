إسرائيل: اتفاق بين نقابة المعلمين ووزارة المالية، يسمح بعودة إلى الدراسة يوم الخميس المقبل

من بين النقاط الأساسية التي الاتفاقات عليها، زيادة في مرتب المعلمين المبتدئين حيث سيصل إلى 9000 شاقل

أعلن ممثلو نقابة المعلمين الهستدروت في اسرائيل ووزارة المالية، صباح اليوم الأربعاء، أنه تم التوصل إلى إتفاق بين الجانبين على نقاط أساسية التي من شأنها أن تسمح ببدء العام الدراسي يوم الخميس المقبل كما هو مقرر.

ومن بين النقاط الأساسية التي الاتفاقات عليها، زيادة في مرتب المعلمين المبتدئين حيث سيصل إلى 9000 شاقل (2700 يورو)، ورفع اجور مدراء المدارس الجدد الى 19000 شاقل شهريًا (5700 يورو).

كما تم الإتفاق على زيادة مبلغ 1100 شاقل (330 يورو) لكل معلم ومعلمة مع اقدمية، بالإضاف إلى منحة بقيمة 10 الاف شاقل (3000 يورو) للمعلمين الذي يستمروا في التدريس اكثر من ثلاثة سنوات.

وفيما يتعلق بالعطل المدرسية، ستستمر الإجازات من عيد الغفران الإسرائيلي "كيبور" إلى غاية عيد العرش "سوكوت" بدون العودة إلى الفصل بين العطلين.

وفي هذا الجانب قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، "يسعدني أن العام الدراسي بدأ كما هو مخطط له، وأهنئ وزيري المالية والتعليم، أفيغدور ليبرمان ويفعات شاشا بيتون، وكذلك الأمين العام لنقابة المعلمين يافا بن دافيد، على هذا العمل الدؤوب"، وأضاف "العمل وتحقيق اتفاق جيد من شأنه تعزيز مكانة المعلم في إسرائيل وتحسين مستوى التعليم الذي يتلقاه أطفالنا".

وشدد يائير لبيد، على أن "الاستثمار في نظام تعليمي جيد مع مدرسين شباب وذوي أجور جيدة هو استثمار في مستقبل أطفالنا ومستقبل دولة إسرائيل".