حصري لـ i24NEWS : فشل محادثات إسرائيلية قطرية بعد المطالبة لجعلها علنية

حصري: فشل مفاوضات لدفع تواجد ديبلوماسي بقطر خلال مباريات كأس العالم بعد إصرار إسرائيلي لجعلها علنية

قبل أقل من ثلاثة أشهر من إنطلاق مباريات كأس العالم 2022 في قطر، تكثف إسرائيل جهودها لتسهيل وصول آلاف المشجعين الإسرائيليين إلى الدولة الخليجية، التي لا ترتبط إسرائيل معها بعلاقات ديبلوماسية.

علمت i24NEWS عن مباحثات سرية بين كلا البلدين والتي انهارت قبل مكالمة هاتفية مخطط لها بين رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الخارجية يائير لابيد مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بسبب إصرار لابيد على جعل المكالمة علنية، وهو مطلب رفضته الدوحة بشدة.

المكالمة المخطط لها بين لابيد وآل ثاني اعتبرت محادثة أولية قبل مكالمة مستقبلية بين لابيد وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. المحادثات كانت تهدف إلى فتح مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة يتولى شؤون المواطنين الإسرائيليين الذين سيحضرون مباريات كأس العالم. إسرائيل كانت تأمل أن يواصل هذا المكتب عمله بصورة دائمة في الدولة الخليجية.

عدم وجود مكتب قنصلي إسرائيلي في الدوحة خلال الألعاب يعني أن الرعايا الإسرائيليين سيتركون بدون أي مساعدة في حال فقدوا جوازات سفرهم، اعتقالهم أو خلال وقوع حالات طبية خطيرة.

في حزيران/يونيو الماضي أعلنت إسرائيل أن مواطنيها سيكونون قادرين على حضور مباريات كأس العالم في قطر، وقالت أن هذه ستفتح "بابا جديدا"لدولة لا تمتلك إسرائيل معها علاقات ديبلوماسية.

على عكس جيرانها الخليجيين دولة الإمارات العربية والبحرين، اللتان وقعتا مؤخرا على اتفاقية تاريخية مع إسرائيل،اشترطت قطر تطبيع علاقاتها مع إقامة دولة فلسطينية. كما تقيم الدوحة علاقات وثيقة مع طهران، والتي تعارض العلاقات الخليجية مع إسرائيل.

قطر كانت الدولة الخليجية الأولى التي أقامت علاقات ديبلوماسية مع إسرائيل في عام 1996، حتى أن إسرائيل فتحت مكتبا تجاريا هناك. لكن المكتب أغلقته السلطات المحلية عام 2000 والعلاقات بين البلدين انتهت رسميا عام 2009 بسبب عملية عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة.

وفي رد وزارة الخارجية الإسرائيلية على ما ورد أعلاه بأن "القصة التي تناولها التقرير غير صحيحة"