إسرائيل: العثور على ناب فيل يبلغ عمره 500 عام في جنوب البلاد

على ما يبدو أن هذا النوع من الفيلة ظهر في إسرائيل منذ حوالي 800000 عام

أعلنت سلطة الآثار الإسرائيلية، أمس الثلاثاء، عن إكتشاف ناب فيل كامل يبلغ عمره نصف مليون عام، بالقرب من مستوطنة زراعية وعسكرية "كيبوتس ريفاديم" في جنوب إسرائيل.

وتم هذا الإكتشاف الفريد من قبل عالم الأحياء من القدس الدكتور إيتان مور، الذي زار المنطقة ، وقال "لدهشتي، رأيت شيئًا يشبه عظم حيوان كبير يخرج من الأرض. عندما نظرت عن كثب ، أدركت أنه ناب فيل حقيقي، لذلك سارعت إلى إبلاغ سلطة الآثار الإسرائيلية " ".

ومن جانبها، كشفت سلطة الآثار مع علماء الآثار وعلماء الأحافير من جامعة تل أبيب وجامعة بن غوريون عن ناب يبلغ طوله 82 قدمًا وذلك بعد عملية تنقيب استمرت أسبوعين سميت ب "عملية الفيل"، وخضع الاكتشاف إلى معالجة أولية للحفاظ عليه قبل اخراجه من الأرض لأن الأنياب المتحجرة هشة للغاية.

Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority علماء الآثار يعملون في موقع التنقيب في جنوب إسرائيل حيث تم اكتشاف ناب فيل عملاق.

وينتمي هذا الناب إلى أنواع الأفيال ذات الأنياب المستقيمة، والمتواجدة في أماكن قليلة، وعلى ما يبدو أن هذا النوع ظهر في إسرائيل منذ حوالي 800000 عام، وانقرض قبل 400000 عام. لقد كان فيلًا عملاقًا، أكبر من الفيل الأفريقي الحالي .

وأشار الباحثون أن "العثور على ناب كامل لفيل في مثل هذه الحالة الجيدة أمر نادر للغاية".

ومن جانبه، أكد مدير الحفريات في سلطة الآثار الإسرائيلية، آفي ليفي، أن "هذا هو أكبر ناب أحفوري كامل تم العثور عليه على الإطلاق في موقع ما قبل التاريخ في إسرائيل أو الشرق الأدنى".

وبحسب العلماء، فإن الأفيال سكنت هذه المنطقة منذ مليون ونصف عام، وكانت تعيش جنبًا إلى جنب مع الثدييات الكبيرة الأخرى، بما في ذلك الماشية البرية وفرس النهر والغزلان والخنازير البرية والخيول البرية.