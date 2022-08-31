بسبب احتجاجات موظفي الخارجية، شركة خاصة ستنظم سفريات رئيس الحكومة الاسرائيلية للخارج

لأول مرة بتاريخ إسرائيل لا يقوم موظفو وزارة الخارجية بتنظيم زيارة رئيس الحكومة الاسرائيلية الى الخارج

لأول مرة في تاريخ إسرائيل تم استئجار خدمات شركة خاصة لتنظيم زيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية إلى الخارج، والهدف من ذلك بحسب "واينت" هو تجاوز الخطوات الاحتجاجية التي اتخذها الموظفون في وزارة الخارجية، الحديث يدور عن زيارتين سياسيتين لرئيس الحكومة لابيد في 11 أيلول/سبتمبر حيث من المتوقع أن يزور برلين ، وخلال الأسبوع الذي يليه حيث سيزور نيويورك وسيلقي خطابا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

وأمر لابيد مجلس الأمن القومي ومكتبه بتنظيم هذه الزيارات رغم الخطوات الاحتجاجية لوزارة الخارجية، التي تزيد صعوبات على تنظيم السفريات. في أعقاب ذلك قرر ديوان رئيس الحكومة إشراك شركة خاصة بغرض تنفيذ هذه النشاطات التي بالعادة تنفذها وزارة الخارجية، الموظفون في ديوانه توجهوا للمحاسب العام في وزارة المالية والذي اختار شركة "امسالم تورس" والتي تم اختيارها عن طريق مناقصة.

وطلب من الشركة تنظيم الزيارة، واستئجار فنادق وسيارات وتنظيم المناسبات المرتبطة بلابيد. وقال مسؤول في وزارة الخارجية لموقع "واينت" إنه بسبب الاحتجاجات لا يتم إجراء اتصالات بين العاملين في ديوان رئيس الحكومة والطواقم المهنية في وزارة الخارجية. "لم يتم تجهيز الأوراق الرسمية لأن لابيد منعزل عن وزارة الخارجية والعاملين بها. وعمليا لقد قطع الاتصال بالوزارة وكل المهمات المرتبطة بالزيارة اوكلت الى مجلس الأمن القومي والذي يتعامل مع جوانب سياسية ليست من وظائفه".