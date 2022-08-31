إسرائيل: مصرع جندي في حادث أثناء التدريبات العسكرية في هضبة الجولان

تعتبر هذه الحالة غير عادية ونادرة للغاية، ولم يتم توضيحها حتى الآن. ويحقق الجيش الإسرائيلي في عدة خيوط

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن مصرع جندي إسرائيلي ليلة أمس الثلاثاء، بعد إصابته برصاصة في رأسه أثناء التدريبات العسكرية في هضبة الجولان، وقرر الجيش تعليق التدريبات حتى إشعار آخر، كما فتح تحقيقا في ملابسات الحادث.

ووقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل في منطقة التدريب "نفاخ" بمنطقة هضبة الجولان، حيث كان الجندي وهو من سلاح المدرعات داخل دبابة ، وقام الأطباء بجهود لإنقاده لكنه توفي متأثرا بجراحه.

وتعتبر هذه الحالة غير عادية ونادرة للغاية، ولم يتم توضيحها حتى الآن. ويحقق الجيش الإسرائيلي في عدة خيوط - بما في ذلك احتمال إصابة المقاتل بالسندان، أو تعرضه لسكتة قلبية، على الرغم من إجراء التمرين ليلاً في خزان مكيف.

وتم ابلاغ عائلة الجندي، ما سيتم الكشف عنه لاحقا المعلومات الشخصية بالجندي وموعد الجنازة ، وأعرب الجيش الإسرائيلي عن حزنه لأسرته وسيواصل دعمه لها في هذا الوقت.