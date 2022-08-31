دراسة: الهياكل العظمية لليهود الأشكناز القدماء تشير إلى وقوعهم ضحية معاداة السامية

تم العثور على الهياكل العظمية في أوضاع غير عادية ومختلطة بين الجنسين والأعمار

أفادت دراسة بريطانية جديدة، أن الهياكل العظمية البشرية التي عُثر عليها في إنجلترا تكشف لغزًا تاريخيًا، حيث تبين بعد البحث أنها تعود لـ 17 يهوديا أشكنازيا، من بينهم ستة بالغين و 11 طفلاً.

وكان عمال البناء في مدينة نورويتش في إنجلترا، قد إكتشفو بقايا هياكل عظمية بشرية في عام 2004، ولم يكن لدى الباحثين القدرة التكنولوجية لحل اللغز.

وباستخدام السجلات الأثرية والوثائق التاريخية والحمض النووي القديم، وجد باحثون بريطانيون أن الهياكل العظمية، التي دفنت تحت الأرض التي تم بناء مركز للتسوق فوقها فيما بعد، ربما كانت ضحية معاداة السامية منذ ألف عام، ويرجع الباحثون النتائج إلى أواخر القرن 12 إلى أوائل القرن 13، وهي فترة في إنجلترا معروفة بتزايد معاداة السامية.

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وتم العثور على الهياكل العظمية في أوضاع غير عادية ومختلطة بين الجنسين والأعمار، حيث قال الباحثون إنها دفنت في الرأس أولاً، وربما مات اليهود القدامى بسبب المجاعة أو المرض أو القتل، كما تحمل الهياكل العظمية بعض الاضطرابات الوراثية، التي نراها الآن عادةً بين اليهود الأشكناز في العصر الحديث.

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كما أظهر تحليل الحمض النووي أن العديد منهم مرتبطون ارتباطًا وثيقً، وبعضهم لديه عيون زرقاء وشعر أحمر.

قال عالم الوراثة التطورية والمؤلف المشارك مارك توماس، من جامعة كوليدج لندن، لمجلة "سيونس دايلي": "كان من المدهش تمامًا أن البقايا غير المحددة في البداية ملأت الفجوة التاريخية حول وقت تشكل مجتمعات يهودية معينة لأول مرة وأصول بعض الاضطرابات الوراثية".

وأضاف: "لم يقم أحد بتحليل الحمض النووي اليهودي القديم بسبب الحظر المفروض على تشويش المقابر اليهودية. ولهذا لم نكن نعرف ذلك إلا بعد إجراء التحليلات الجينية".