دراسة: الهياكل العظمية لليهود الأشكناز القدماء تشير إلى وقوعهم ضحية معاداة السامية

أفادت دراسة بريطانية جديدة، أن الهياكل العظمية البشرية التي عُثر عليها في إنجلترا تكشف لغزًا تاريخيًا، حيث تبين بعد البحث أنها تعود لـ 17 يهوديا أشكنازيا، من بينهم ستة بالغين و 11 طفلاً.

وكان عمال البناء في مدينة نورويتش في إنجلترا، قد إكتشفو بقايا هياكل عظمية بشرية في عام 2004، ولم يكن لدى الباحثين القدرة التكنولوجية لحل اللغز.

وباستخدام السجلات الأثرية والوثائق التاريخية والحمض النووي القديم، وجد باحثون بريطانيون أن الهياكل العظمية، التي دفنت تحت الأرض التي تم بناء مركز للتسوق فوقها فيما بعد، ربما كانت ضحية معاداة السامية منذ ألف عام، ويرجع الباحثون النتائج إلى أواخر القرن 12 إلى أوائل القرن 13، وهي فترة في إنجلترا معروفة بتزايد معاداة السامية.