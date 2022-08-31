الجيش الإسرائيلي يعتقل مشتبهين بتنفيذ عملية إطلاق نار قرب رام الله الأسبوع الماضي

كما أعلن الجيش الاسرائيلي عن مواصلة عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية

اعتقلت قوات من المستعربين تابعة لحرس الحدود بالتعاون مع قوات من كتيبة "اغوز" وكتيبة 890 التابعة لوحدة المظليين بالجيش الاسرائيلي صباح اليوم ثلاثة مطلوبين من بلدة سلواد قرب رام الله وهم مشتبهين بتنفيذ عمليات إطلاق نار قرب نابلس، بينها عملية إطلاق نار تحاه باص إسرائيلي قبل عشرة أيام، وخلال عملية الاعتقال أصيب أحد المطلوبين بصورة طفيفة بعد محاولته الهروب.

وحاصرت القوات الإسرائيلية المنزل في القرية وطالبت المشتبهين بالخروج، وخلال العملية اندلعت اشتباكات عنيفة في المنطقة وسمع إطلاق نار.

وفي المقابل واصل الجيش الإسرائيلي عملية "كاسر الأمواج" في الضفة الغربية، وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن قوات الجيش الإسرائيلي ، الشاباك وحرس الحدود، عملت الليلة وفي ساعات الصباح في الضفة الغربية واعتقلت 9 مشتبهين ، وعملت في عدد من القرى من بينها، خربة الكرمل، يطا، البد وخربة جبرا وقامت باعتقال مطلوبين اضافيين في قرية عقبة جبر وفي مدينة أريحا.

واعتقلت القوات الاسرائيلية ثلاثة مشتبهين بإنشطة عدائية في قرية كفل حارث ، جنوبي نابلس وصادرت أسلحة غير قانونية من طراز "كارلو"، مسدس وصادرت أسلحة في الخليل، كما اعتقلت القوات مشتبها آخر في قرية ترقوميا.