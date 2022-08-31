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وزير الأمن الإسرائيلي يوقع أمرا بفرض عقوبات على 20 شخصا وشركات تعمل لحساب حماس

i24NEWS

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رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.
Avshalom Sassoni/Flash90رئيس حزب أزرق أبيض ووزير الدفاع بيني غانتس يتحدث خلال حدث لحزب أزرق أبيض في تل أبيب ، 21 مارس 2022.

"حماس تدير استثمارات بمئات الملايين من الدولارات من خلال شبكة من الشركات الوهمية التي تخفي السيطرة على اصولها"

وقع وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، اليوم الأربعاء، على أمر بفرض عقوبات اقتصادية على 20 فردًا ومنظمة بتهمة غسل الأموال دوليًا لصالح حركة حماس،وقالت الوزارة في بيان: "حماس تدير استثمارات بمئات الملايين من الدولارات من خلال شبكة من الشركات الوهمية التي تخفي سيطرة الجماعات على أصولها".

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أكد غانتس على أن "هذا إعلان عملي ودولي مهم"مشيرا إلى أن"سياستنا واضحة: سنواصل دعم تدفق الأموال التي تذهب إلى المدنيين (في غزة)، وسنواصل إحباط أي محاولة لإرسال أموال تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية لمنظمة حماس الإرهابية". 

ومن بين المدانين رئيس جهاز الاستثمار وعضو المجلس الحاكم لحركة حماس أسامة علي وتشمل الشركات المشاركة شركة الرواد للتطوير العقاري المحدودة (السودان)، وشركة أندا، وهي شركة سعودية في مجال العقارات والبناء، وشركة سيدار، وشركة أجروجيت القابضة.

وبحسب بيان وزارة الأمن الإسرائيلي، فإن "هذه الشركات تتعامل بشكل أساسي مع مشاريع عقارية وبنية تحتية، تعمل في السودان وتركيا والإمارات والسعودية والجزائر"، في حين أن "السلطات المحلية والمؤسسات المالية تجهل أن حماس تقف وراء هذه الشركات".

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