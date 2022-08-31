الرئيس الإسرائيلي يرحب بالاتفاق بين برلين وعائلات ضحايا عملية ميونيخ 1972 حول التعويضات

أعرب هرتسوغ عن تقديره للخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية لتحمل المسؤولية ودفع تعويضات ضحايا ميونيخ

رحب الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، اليوم الاربعاء، باعلان الحكومة الألمانية التوصل إلى اتفاق بين برلين وعائلات ضحايا عملية ميونيخ العام 1972 حول التعويضات.

أعرب هرتسوغ عن تقديره "للخطوة التي اتخذتها الحكومة الألمانية بقيادة المستشار اولاف شولتس، لتحمل المسؤولية ودفع تعويضات عن الظلم التاريخي الذي لحق بأسر ضحايا مذبحة ميونيخ".

ووافقت عائلات الضحايا الـ 11 في اعتداء مذبحة ميونيخ على تلقي تعويضا من الحكومة الألمانية بحوالي 11 مليون يورو، بعد أزمة حادة انتهت بالتهديد بمقاطعة مراسم التأبين في ميونيخ.

واعتبرت العائلات عرضا سابقا للحكومة الألمانية بالمهين، حيث قدمت السلطات في حينه عرضا بمبلغ 6.8 مليون يورو. وهددت العائلات بعدم حضور مراسم التأبين في ميونيخ إحياءً للذكرى الخمسين لمقتل أعضاء الوفد الإسرائيلي.

وبناء على التطورات الجيدة، فمن المتوقع أن تصل العائلات إلى الحفلين المزمع إقامتهما الاثنين المقبل في القرية الأولمبية التي كانت مسرح عملية الاختطاف ومن ثم مقتل الرياضيين في أسوأ حادثة واجهت رياضيين مسالمين في قرية أولمبية.

في 5 سبتمبر/أيلول من عام 1972 ، اقتحم ثمانية أعضاء من منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية المسلحة شقة للوفد الإسرائيلي في القرية الأولمبية ، مما أسفر عن مقتل رياضيين إسرائيليين واحتجاز تسعة آخرين من أعضاء الوفد كرهائن ، على أمل تبادلهم. مقابل 232 أسيرًا فلسطينيًا.